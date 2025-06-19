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溜馬一哥哈利伯頓受傷仍具威脅　戴諾特點出雷霆爭冠缺陷

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓負傷也仍具備威脅。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA總冠軍賽進入關鍵時刻，雷霆在以3勝2敗取得聽牌優勢後，總教練戴諾特（Mark Daigneault）特別提醒球員，即使溜馬主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）有傷在身，仍不可掉以輕心。

哈利伯頓在G5因小腿傷勢表現失常，全場僅靠罰球拿下4分，投籃6投0中，三分球4投皆墨。儘管如此，戴諾特強調球隊仍需警戒其潛在影響力，「哈利伯頓是位出色的球員，絕對不能低估偉大的球員，我們要做好全力迎戰的準備。」

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雷霆在G5以120比109獲勝，但末節一度面臨溜馬反撲壓力，在比賽最後8分30秒時，溜馬靠西亞卡姆（Pascal Siakam）三分追至僅差2分，幸虧雷霆威廉斯（Jalen Williams）馬上回敬1記三分，並帶動一波10比2攻勢，最終以季後賽生涯新高40分鎖定勝局。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯G5狂轟生涯季後賽新高40分。（圖／達志影像／美聯社）

儘管距離奪冠僅剩一步之遙，戴諾特並未因此鬆懈，他指出球隊在G5後仍有多處需要改進，尤其在轉換進攻與籃板爭搶上仍不理想，「我們的轉換進攻表現起伏不定，對手的二波得分也讓我們相當頭痛，他們在禁區完全壓過我們。」

戴諾特接著說，「我認為從G4到G5我們的進步非常關鍵，我們需要以同樣的態度迎接下一場比賽。」

他最後補充，「我們必須保持謙虛，還有很多細節可以做得更好，如果我們想在客場關門成功，就必須抱持這樣的態度。」

關鍵字： NBA雷霆溜馬哈利伯頓戴諾特

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