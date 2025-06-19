近2季砸443億助道奇爭冠　湖人新老闆有望久留唐西奇打造王朝

▲「金童」唐西奇有望成為華特打造紫金王朝的核心支柱。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇老闆華特（Mark Walter）正式收購湖人多數股權，消息震撼籃壇，這位曾在近兩個賽季砸下15億美元（約443億台幣）助道奇衝擊世界大賽冠軍的超級富豪，如今成為湖人掌舵者，美國媒體《ClutchPoints》看好他未來打造以「金童」唐西奇（Luka Doncic）為核心的新「紫金王朝」。

湖人由巴斯家族掌控超過40年，如今迎來歷史性轉折。華特繼2021年購入26%股份後，終於在本周接手球隊多數股權。過去他以強勢投資風格聞名，為延攬大谷翔平，一舉開出10年7億美元天價合約，近兩個休賽季更累計投入近15億美元助道奇隊衝冠。

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▲華特曾豪砸7億美元延攬大谷翔平，出手闊綽。（圖／達志影像／美聯社）

而今接手湖人，雖面臨NBA嚴格的薪資上限與豪華稅規範，華特依舊有足夠的財力與意志，從場外著手打造頂尖後勤與支援系統。《ClutchPoints》直言，對華特來說，幸運的是他接手的是一支擁有「金童」唐西奇的球隊，若這位年輕的超級球星今夏簽下延長合約，他至少未來4年都會待在洛城。

《ClutchPoints》指出，新老闆華特的到來，將成為唐西奇留在洛杉磯的最大理由之一。26歲的唐西奇被視為「世代前5」的超級球星，但他今年季中意外遭獨行俠捨棄，體能狀態屢次引發質疑。《ClutchPoints》認為，華特接手湖人後，可望為「金童」提供更專業的訓練資源與恢復機制，從飲食、醫療、設備到團隊配置全面升級。

▲唐西奇日前現身皇馬主場，身形變得相當精壯 。（圖／翻攝自X／Real Madrid Basket）

若湖人今夏鎖定的自由球員將使球隊突破第2層豪華稅門檻，對華特來說應該也不是大事，畢竟他曾砸下7億美元簽下大谷，為唐西奇投入更多資源，也在情理之中。對一支志在奪冠的球隊而言，擁有唐西奇這樣的建隊基石，加上資金自由度高的老闆，無疑讓球迷對未來充滿期待。