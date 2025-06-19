運動雲

>

近2季砸443億助道奇爭冠　湖人新老闆有望久留唐西奇打造王朝

▲湖人唐西奇。（達志影像／美聯社）

▲「金童」唐西奇有望成為華特打造紫金王朝的核心支柱。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇老闆華特（Mark Walter）正式收購湖人多數股權，消息震撼籃壇，這位曾在近兩個賽季砸下15億美元（約443億台幣）助道奇衝擊世界大賽冠軍的超級富豪，如今成為湖人掌舵者，美國媒體《ClutchPoints》看好他未來打造以「金童」唐西奇（Luka Doncic）為核心的新「紫金王朝」。

湖人由巴斯家族掌控超過40年，如今迎來歷史性轉折。華特繼2021年購入26%股份後，終於在本周接手球隊多數股權。過去他以強勢投資風格聞名，為延攬大谷翔平，一舉開出10年7億美元天價合約，近兩個休賽季更累計投入近15億美元助道奇隊衝冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼道奇老闆華特與大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲華特曾豪砸7億美元延攬大谷翔平，出手闊綽。（圖／達志影像／美聯社）

而今接手湖人，雖面臨NBA嚴格的薪資上限與豪華稅規範，華特依舊有足夠的財力與意志，從場外著手打造頂尖後勤與支援系統。《ClutchPoints》直言，對華特來說，幸運的是他接手的是一支擁有「金童」唐西奇的球隊，若這位年輕的超級球星今夏簽下延長合約，他至少未來4年都會待在洛城。

《ClutchPoints》指出，新老闆華特的到來，將成為唐西奇留在洛杉磯的最大理由之一。26歲的唐西奇被視為「世代前5」的超級球星，但他今年季中意外遭獨行俠捨棄，體能狀態屢次引發質疑。《ClutchPoints》認為，華特接手湖人後，可望為「金童」提供更專業的訓練資源與恢復機制，從飲食、醫療、設備到團隊配置全面升級。

▲▼金童唐西奇近日現身皇馬主場，身形變得相當精壯 。（圖／翻攝自X／Real Madrid Basket）

▲唐西奇日前現身皇馬主場，身形變得相當精壯 。（圖／翻攝自X／Real Madrid Basket）

若湖人今夏鎖定的自由球員將使球隊突破第2層豪華稅門檻，對華特來說應該也不是大事，畢竟他曾砸下7億美元簽下大谷，為唐西奇投入更多資源，也在情理之中。對一支志在奪冠的球隊而言，擁有唐西奇這樣的建隊基石，加上資金自由度高的老闆，無疑讓球迷對未來充滿期待。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人馬克華特唐西奇大谷翔平MLB洛杉磯道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

大谷翔平進化了？日專家點出復出戰亮點：前所未見

大谷翔平進化了？日專家點出復出戰亮點：前所未見

LLB中華隊不敵日本B組居次　4強戰硬碰「大魔王」韓國

LLB中華隊不敵日本B組居次　4強戰硬碰「大魔王」韓國

ESPN：「洛杉磯湖人隊」易主　巴斯家族同意售出

ESPN：「洛杉磯湖人隊」易主　巴斯家族同意售出

被交易原本很失望　班恩：聽到是魔術我就笑了

被交易原本很失望　班恩：聽到是魔術我就笑了

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

2冠大鎖恐遭塞爾提克割愛　專家點名快艇、獨行俠可能出手

2冠大鎖恐遭塞爾提克割愛　專家點名快艇、獨行俠可能出手

帕赫斯被酸「不是大咖」？道奇社群開嘲諷回敬馬查多和教士

帕赫斯被酸「不是大咖」？道奇社群開嘲諷回敬馬查多和教士

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

熱門新聞

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

大谷翔平進化了？日專家點出復出戰亮點：前所未見

LLB中華隊不敵日本B組居次　4強戰硬碰「大魔王」韓國

ESPN：「洛杉磯湖人隊」易主　巴斯家族同意售出

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

2道奇湖人老闆變同1人　大谷被點名

3湖人天價出售原因曝　魔術強森狂賀

4大谷翔平進化了！專家驚嘆：前所未見

5LLB中華隊不敵日本B組居次

最新新聞

1「榜眼熱門」貝利取消到七六人試訓

2大谷翔平下一場登板先發確定！

3哈利伯頓拚G6上場！嘗試高壓氧艙、針灸

4終於得分！洋基終結30局掛蛋低潮

5大谷4支0　道奇再見轟戲劇性奪勝

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

珠珠寶貝應援突落淚！　官方解釋「睫毛倒插」

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

起亞虎啦啦隊來台！　朴星垠開心見到李珠珢

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366