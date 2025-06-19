NBA豪門湖人、塞爾提克3個月內接連易主　「家族時代」終結

▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA歷史最悠久的兩大豪門湖人與塞爾提克，在短短3個月內相繼宣布易主，震撼籃壇！今年3月21日，綠衫軍剛以破紀錄的61億美元售出；如今，湖人再以驚人的100億美元估值賣給道奇老闆華特（Mark Walter），美國媒體《ClutchPoints》直言，這象徵NBA家族時代終結。

湖人由巴斯家族掌控長達46年，是聯盟持有單一球隊最久的家族；塞爾提克過去則由格魯斯貝克家族領軍，也是聯盟內聲望極高的「創始家族」。如今兩隊先後將多數股權出售，代表NBA的權力版圖正經歷重大改寫。

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▲湖人與塞爾提克近3個月內接連易主，象徵NBA進入企業資本新時代。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克新老闆奇澤姆（Bill Chisholm）為私募股權公司Symphony Technology Group的管理董事兼聯合創始人，他收購綠衫軍時曾說，「我熱血是綠色的，我熱愛塞爾提克。這個機會出現時，我根本無法拒絕。」

湖人則出售給多元控股公司TWG Global的執行長兼董事長華特，他也是Guggenheim Partners的共同創辦人兼CEO，手握龐大資本，未來勢將為湖人注入更多資源。

《ClutchPoints》分析，NBA兩支歷史最悠久的豪門球隊湖人與塞爾提克雙雙易主，象徵著一個前所未見的權力大轉移。這兩隊總共拿下過35座NBA總冠軍，過去分別由創始家族掌控多年，塞爾提克以61億美元的售價打破了先前太陽以40億美元賣出的紀錄，而湖人的成交價更驚人，高達100億美元。

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

「簡而言之：NBA的『家族傳承』時代正逐漸被龐大企業勢力取代。無論是球迷還是評論員，都形容這是籃壇一場具歷史意義的『地震』。」《ClutchPoints》如此寫道。

這波交易熱潮並非偶然，湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）的兩位NBA董事會盟友也在近兩年陸續脫手球隊，庫班（Mark Cuban）2023年以35億美元出售獨行俠大權，格魯斯貝克家族則在今年3月出清綠軍股份。

隨著NBA董事會批準只是時間問題，湖人與塞爾提克將正式翻開新頁，球迷與業界正屏息以待，見證這場籃壇世代更迭的大戲。