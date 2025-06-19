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道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

記者游郁香／綜合報導

NBA湖人與MLB道奇如今正式成為「兄弟隊伍」，兩大洛城豪門迎來同一位老闆華特（Mark Walter），他在2021年取得湖人26%股份後，如今以100億美元估值買下球隊多數股權，創美國體育史上最高交易紀錄。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）幽默回應，「他們穿紫金戰袍的超級巨星已經夠多了，放過大谷翔平吧！」

華特是多元控股公司TWG Global的執行長兼董事長，旗下擁有多項職業體育資產，包括MLB洛杉磯道奇、WNBA洛杉磯火花隊、凱迪拉克F1車隊等，還掌管估值高達3250億美元的金融巨頭Guggenheim Partners。

華特在2021年買下Phil Anschutz的26%湖人股權，並獲得未來優先購買權，這次終於如願掌控湖人主導權，球隊原老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）至少短期內將繼續擔任總管。

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▲▼道奇老闆華特與大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇老闆華特（左）收購湖人隊，道奇總教練羅伯斯笑說請放過大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

湖人與道奇本就都是洛杉磯的代表性球隊，如今擁有同一位老闆，更增添城市話題。《Lakers Nation》忍不住發文點名道奇巨星大谷翔平，「我們都知道大谷翔平是二刀流，那兩種運動呢？」

道奇總教練羅伯斯被問到相關話題時笑回，「湖人穿紫金戰袍的巨星已經夠多了，放過大谷翔平吧！」幽默回應讓眾人笑翻。

湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson）是華特商業夥伴與道奇股東，他大力支持這筆交易，「華特是最合適的人選，也將會是湖人品牌最出色的守護者。他在道奇隊所完成的一切就是最好的證明：過去12年，他率隊奪得2座世界大賽冠軍和11次國聯西區冠軍，成績斐然！」

▲▼道奇老闆華特與大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇老闆華特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人華特Magic Johnson大谷翔平MLB洛杉磯道奇Dave Roberts

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