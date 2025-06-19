帕赫斯被酸「不是大咖」？道奇社群開嘲諷回敬馬查多和教士

DON’T EVER DISRESPECT ANDY PAGES pic.twitter.com/eM5nDvdnfo — Nate (@dodgernate) June 18, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇帕赫斯（Andy Pages）17日對聖地牙哥教士之戰遭觸身球擊中，當下情緒激動，懷疑對方投手蓄意為之。

比賽第4局下，當時道奇以3比2領先，1出局一壘有人，教士先發投手席斯（Dylan Cease）一顆速球直接打中帕赫斯左手臂。帕赫斯當場怒瞪席斯，還出言怒吼，場面一度劍拔弩張，幾乎可能演變成衝突。

面對帕赫斯的怒火，教士總教練席爾特（Mike Shildt）從休息區爆出一句，「你他X的以為你是誰？」

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▲ 帕赫斯（Andy Pages）在週一比賽中遭教士先發投手迪倫・席斯（Dylan Cease）觸身球擊中，他當下情緒激動，認為對方是故意為之 。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國《運動畫刊》（Sports Illustrated）報導，帕赫斯賽後坦言自己當下反應過度，「我不覺得自己的反應是對的，但當時是腎上腺素作祟。」

教士三壘手馬查多（Manny Machado）事後受訪時也談到這起事件。他先是對帕赫斯本季表現給予肯定，但隨後補上一句嘲諷，「如果我們真想砸人，他們（道奇）有很多真正的大咖可以選，何必打帕赫斯？」

馬查多說，「他們陣中有更多的超級巨星。如果我們要針對誰，有些『大狗』可以打。」

沒想到，馬查多話才說完隔天，帕赫斯就用實力回擊──單場猛敲4支安打，包括兩支全壘打、貢獻3分打點，助道奇以8比6擊敗教士。

Big dog, Andy Pages. pic.twitter.com/DahbhIjH3b — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 18, 2025

道奇社群媒體團隊也不忘「回敬」馬查多，在帕赫斯開轟後上傳影片並寫道：「大狗，Andy Pages。」

帕赫斯敲出第二轟後，官方社群再度「開嗆」，貼出全壘打影片並附註：「這，就是Andy Pages是誰！」