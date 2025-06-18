2冠大鎖恐遭塞爾提克割愛　專家點名快艇、獨行俠可能出手

▲哈樂戴合約還剩3年1.04億美元，可能遭塞爾提克兜售。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尋求衛冕失利的塞爾提克今夏為避開第2層豪華稅門檻，恐必須「割愛」奪冠功臣、後場「大鎖」哈樂戴（Jrue Holiday）。《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）點名快艇與獨行俠，是兩支可能追求這位2冠防守專家的隊伍，他認為綠衫軍不需要附加選秀權，就能脫手哈樂戴剩下3年1.04億美元的合約。

哈樂戴現行合約還剩3年約1.04億美元，為讓球隊總薪資降至第2層硬上限之下，塞爾提克需清出至少2000萬美元的空間。除了哈樂戴之外，禁區「獨角獸」波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、射手豪瑟(Sam Hauser)都可能被擺上貨架。

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薪資專家馬克斯在《NBC體育》的節目中直言，獨行俠和快艇擁有操作空間，兩隊陣中球星厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）都擁有高額球員選項，「這兩隊是我會圈起來的對象。如果哈樂戴真要被交易，這兩隊是可能性較高的。」

▲塞爾提克後場人手充足，哈樂戴今夏被視為交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

馬克斯分析，「達拉斯若能讓厄文那4300萬美元的球員選項變得彈性，就有空間打包合約交易；快艇也是一樣，哈登的選項是3600到3700萬美元。」他也強調哈勒戴仍是一名很棒的球員，塞爾提克不需附加選秀權就能完成交易。

獨行俠早在上月就被傳對哈樂戴有意，國王也傳出有興趣，但陣容深度不足使交易難度提高。哈樂戴雖是2024年綠衫軍奪冠要角，但本季場均僅得11.1分，是自2009-10菜鳥季以來新低，三分命中率35.3%，也是自2018-19年以來最低紀錄。

塞爾提克後場擁擠，包括布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）與普里查德（Payton Pritchard）皆能分擔責任；反觀內線人手吃緊，老將霍佛德（Al Horford）與科內特（Luke Kornet）都將成為自由球員，若能用哈樂戴換得「即戰力」長人，將有助球隊重整陣容。