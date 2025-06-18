沒機會解釋！羅伯斯不滿遭驅逐出場　怒轟裁判「標準不一」

▲羅伯斯不滿裁判標準不一致。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（18）日遭觸身球砸中右腿，總教練羅伯斯（Dave Roberts）當場怒氣沖天，隨即被驅逐出場。賽後他出面受訪，痛批當值裁判「標準不一」，並直言無法接受當下的判決與處理方式。

事件發生在3局下，大谷遭教士先發瓦斯奎茲（Randy Vásquez）投出的150公里速球擊中右腿，裁判經協議後對雙方球隊下達「警告比賽」處分，羅伯斯不滿裁判未釐清先後責任，認為警告不該同時適用於兩隊，憤而出場抗議，卻遭到驅逐離場。

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「我一開始其實並沒有生氣，只是想知道為什麼會對雙方都下達警告，結果我一走出來就被趕出去，連理由都講不清楚，這讓我無法接受。」羅伯斯補充，「我之所以感到憤怒，是因為我沒機會說明，也沒機會得到解釋，但對方教練卻能和裁判溝通，這根本缺乏公平性。」

此外，與羅伯斯爆發激烈口角的三壘審吉布森（Tripp Gibson），也是他眼中的宿敵，上月道奇作客大都會期間，吉布森曾在比賽中判定三壘手蒙西（Max Muncy）阻擋跑者視線、構成妨礙跑壘，讓羅伯斯至今仍耿耿於懷。

儘管對吉布森頗有微詞，羅伯斯仍保持職業態度表示，「我相信他是專業的，我不認為他有惡意，但我就是無法認同這次的判斷。」