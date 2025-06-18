巴爾的摩小聯盟19歲內野手驚傳身亡　疑水上摩托車出意外

▲美國職棒巴爾的摩金鶯隊小聯盟內野手格瓦拉驚傳死訊。（圖／翻攝自X／Minor League Baseball）

記者游郁香／綜合報導

美國職棒巴爾的摩金鶯隊當地時間17日深夜宣布，年僅19歲的小聯盟內野手格瓦拉（Luis Guevara）不幸去世，球團未說明死因。不過根據多家外媒報導，格瓦拉15日在佛羅里達州薩拉索塔發生水上摩托車意外，傷重不治。

格瓦拉2023年以國際自由球員身份與金鶯簽約，來自委內瑞拉，今年是他首次在美國參賽。他本季共出賽30場，分別效力於1A德馬瓦（Delmarva）、FCL金鶯隊（FCL Orioles）以及2A切薩皮克（Chesapeake）。他最後一場比賽是在當地時間上周六於佈雷登頓（Bradenton）的海盜城訓練中心出賽，3打數1安打並貢獻1分打點。

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為悼念這位年輕球員，金鶯球團已暫停周一與周二的佛羅里達複合聯盟賽事。總經理艾里亞斯（Mike Elias）表示，「路易斯是我們組織中深受喜愛的一員，他的突然離世讓人痛心。我們對他的家人、朋友及隊友表達最深切的哀悼，並懇請外界給予隱私空間，共度難關。」

格瓦拉正處於職業生涯初期，曾於多明尼加參與DSL金鶯隊賽事，展現不俗潛力，如今卻英年早逝，令人惋惜。