怪力男回歸！李灝宇開轟猛打秀　本季第5轟出爐加碼第9盜

▲李灝宇。(圖/截自MiLB TV)

記者楊舒帆/綜合報導

效力老虎隊3A的旅美好手李灝宇於18日(台灣時間)首打席就轟出全壘打,敲出本季第5轟,單場猛打賞貢獻3安打,展現強勁火力。

HAO-YU LEE WAS READY TO GO! ???? pic.twitter.com/HEsKEGIhoU