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怪力男回歸！李灝宇開轟猛打秀　本季第5轟出爐加碼第9盜

▲李灝宇。（圖／截自MiLB TV）

▲李灝宇。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

效力老虎隊3A的旅美好手李灝宇於18日（台灣時間）首打席就轟出全壘打，敲出本季第5轟，單場猛打賞貢獻3安打，展現強勁火力。

李灝宇本場擔任第一棒，首打席在1好2壞時出棒，擊出中外野方向的全壘打，擊球初速達到109.1英里（175.5公里）、飛行距離409英尺；第二打席則擊出中外野飛球出局，第三打席敲出二壘滾地球，第四打席擊出右外野飛球，第五打席在8局上掃出安打並成功盜壘，完成本季第9盜。

比賽9局打完雙方戰成7比7，進入延長賽。李灝宇在10局上擊出三壘安打送回超前分，但對手雙城3A在10局下追平。11局上老虎3A靠Jace Jung擊出二壘安打再度超前，最終以9比8拿下勝利。

李灝宇本月5日曾被頭部觸身球擊中所幸無礙，迅速重返戰線。14、15日兩戰未敲出安打，此役找回手感，單場3安打、2打點、1得分，表現搶眼，僅差二壘安打即可完成完全打擊，目前打擊率為.263。

至於運動家2A的莊陳仲敖，本場對道奇2A先發登板，首局即失1分，3局下遭遇亂流再失4分，6局下又挨一轟再失1分。他本場共用87球投6局，其中52顆好球，被敲9安、包含3發全壘打，失6分、送出5次三振與1次保送，創下本季單場最多失分紀錄。最終運動家2A以0比6落敗，莊陳仲敖吞下本季第7敗。

巨人3A鄧愷威對戰天使3A，中繼登板投1局，用29球投出21顆好球，雖飆出3次三振，但也被擊出3支安打，失掉3分均為自責分。這場過後自責分率升至6.07，WHIP為1.35。

關鍵字： 李灝宇台灣美職棒火力敗戰

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