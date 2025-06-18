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WNBA爆連環衝突！3人被趕出場　印城女神克拉克遭戳眼、撞倒

記者游郁香／綜合報導

WNBA今（18）日出現火爆衝突，印第安納狂熱與康乃狄克太陽上演一場火藥味十足的對決，焦點再次落在「印城女神」克拉克（Caitlin Clark）與太陽後衛賽頓（Jacy Sheldon）之間的「舊怨」上，這場比賽最終演變為一連串身體對抗、推擠衝突與3名球員遭驅逐的混亂場面。

▲▼WNBA比賽爆發連環衝突，印城女神克拉克遭戳眼；太陽後衛賽頓被狂熱球員康寧漢粗暴拉扯。（圖／達志影像／美聯社）

▲WNBA比賽爆發連環衝突，印城女神克拉克遭戳眼。（圖／達志影像／美聯社）

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比賽進行至第3節中段，狂熱以55比45領先，克拉克過半場控球，持球時與緊貼著她防守的賽頓發生肢體接觸。賽頓突然伸手戳了克拉克的眼睛，裁判吹判一般犯規，克拉克當場痛苦後退。隨後賽頓再度頂撞，克拉克反手推開對方，接著太陽前鋒馬布瑞（Marina Mabrey）從後方衝上，直接將克拉克大力推倒。

▲▼WNBA比賽爆發連環衝突，印城女神克拉克遭戳眼；太陽後衛賽頓被狂熱球員康寧漢粗暴拉扯。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉克與賽頓本場多次衝突，場上火藥味十足。（圖／達志影像／美聯社）

混亂很快被控制，克拉克自行起身後，裁判透過電視輔助判決，數分鐘後公布處分結果：賽頓因打臉動作被升級為1級惡意犯規（Flagrant 1）；克拉克因回推領到技術犯規；太陽老將查爾斯（Tina Charles）也因上前理論被判技術犯規；馬布瑞則因明顯推人動作吞下一次技術犯規。

事實上，這波衝突早在第2節就埋下伏筆。當時一次空檔期間，克拉克與賽頓走回場邊時爆發口角，克拉克主動推了賽頓一把，雙方互嗆數句，裁判未做任何吹判。

第4節比賽尾聲，狂熱87比70大幅領先，場上又出現火爆場面，太陽準備快攻反擊，賽頓切入上籃時遭狂熱球員康寧漢（Sophie Cunningham）粗暴拉扯，直接摔倒在地。

▲▼WNBA比賽爆發連環衝突，印城女神克拉克遭戳眼；太陽後衛賽頓被狂熱球員康寧漢粗暴拉扯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼太陽後衛賽頓被狂熱球員康寧漢粗暴拉扯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼WNBA比賽爆發連環衝突，印城女神克拉克遭戳眼；太陽後衛賽頓被狂熱球員康寧漢粗暴拉扯。（圖／達志影像／美聯社）

裁判檢視畫面後，康寧漢動作被認定為2級惡意犯規（Flagrant 2），遭自動驅逐出場；賽頓因回擊行為領到技術犯規並被趕出場；太陽球員艾倫（Lindsay Allen）也因參與衝突被判出場。

兩隊各獲得一罰機會後，這場衝突不斷的比賽終於結束。狂熱最終以17分之差收下勝利，鎖定東區代表資格，挺進聯盟的「專員盃冠軍賽」。

關鍵字： 籃球WNBA印第安納狂熱Caitlin Clark

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