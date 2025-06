WNBA爆連環衝突！3人被趕出場　印城女神克拉克遭戳眼、撞倒

記者游郁香/綜合報導

WNBA今(18)日出現火爆衝突,印第安納狂熱與康乃狄克太陽上演一場火藥味十足的對決,焦點再次落在「印城女神」克拉克(Caitlin Clark)與太陽後衛賽頓(Jacy Sheldon)之間的「舊怨」上,這場比賽最終演變為一連串身體對抗、推擠衝突與3名球員遭驅逐的混亂場面。

▲WNBA比賽爆發連環衝突,印城女神克拉克遭戳眼。(圖/達志影像/美聯社)

比賽進行至第3節中段,狂熱以55比45領先,克拉克過半場控球,持球時與緊貼著她防守的賽頓發生肢體接觸。賽頓突然伸手戳了克拉克的眼睛,裁判吹判一般犯規,克拉克當場痛苦後退。隨後賽頓再度頂撞,克拉克反手推開對方,接著太陽前鋒馬布瑞(Marina Mabrey)從後方衝上,直接將克拉克大力推倒。

▲克拉克與賽頓本場多次衝突,場上火藥味十足。(圖/達志影像/美聯社)

混亂很快被控制,克拉克自行起身後,裁判透過電視輔助判決,數分鐘後公布處分結果:賽頓因打臉動作被升級為1級惡意犯規(Flagrant 1);克拉克因回推領到技術犯規;太陽老將查爾斯(Tina Charles)也因上前理論被判技術犯規;馬布瑞則因明顯推人動作吞下一次技術犯規。

事實上,這波衝突早在第2節就埋下伏筆。當時一次空檔期間,克拉克與賽頓走回場邊時爆發口角,克拉克主動推了賽頓一把,雙方互嗆數句,裁判未做任何吹判。

The chippiness continues at the end of Fever-Sun ????



Sophie Cunningham with a hard foul on Jacy Sheldon, who took exception to it.pic.twitter.com/EDdnYx8LLw