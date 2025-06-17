「阿華接得漂亮！」桃猿讓獅關燈　古久保盼追上

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今（17）日在天母2比1險勝味全龍，也讓統一獅上半季的封王魔術數字再度熄燈。樂天桃猿總教練古久保健二賽後特別稱讚林政華接到比賽最後一球，「阿華接得很漂亮，Nice Play！」他也表示，球隊接下來就是要想辦法追上統一獅，搶奪上半季王位。

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

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這場勝利不只延續桃猿的爭冠希望，更縮小與統一獅的勝場差距。古久保表示，「我們現在是26勝，統一有31勝，後面還有對他們的比賽，必須全力以赴，想辦法追上去。」桃猿接下來將先作客洲際球場對戰中信兄弟，接著回到桃園主場迎戰統一獅，成為爭冠關鍵系列戰。

談到球隊當前狀態，古久保強調這階段不會再加重球員心理壓力，「這時期不需要再提太複雜的東西，就是讓選手發揮自己能力，全隊專注一致，做好每一場比賽。」他也透露，從開季以來就不斷強調眼前比賽的重要性，強調穩定和團結才是長期競爭的關鍵。

此戰桃猿成功突破味全外籍投手伍鐸的封鎖，近2年對戰是勝少敗多，古久保健二直言，伍鐸很會運用投球角度，「策略上也相當靈活，每一球路軌跡都相當不同，是控球很好的投手。」

儘管下一戰還要遠征洲際、賽後再拉車回桃園，面對舟車勞頓與連戰挑戰，古久保對選手有信心，「雖然這禮拜才剛打第一場，接下來是6連戰，選手要做好身體管理，練習部分也尊重選手的選擇，看他們需要練什麼，就讓他們自己準備，把最好的一面展現在場上。」