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古久保注意到了！點名童堉誠、豐島顯　揭第4順位選秀考量

▲▼中職樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

▲中職樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中職昨天舉辦新人測試會，50名新秀獲球團推薦有望投入選秀，樂天桃猿教頭古久保健二透露，原本有意到場，無奈身體不適最終缺席，「真的是很可惜！」不過他也特別提到有來自家球隊測試的外野手童堉誠，以及日籍好手豐島顯。

古久保健二表示，今年測試會是首次以比賽形式舉辦，其實非常有興趣，「可是身體不太舒服，最終還是沒到場，不過有幾位選手包括今天，都有來球隊測試，也有幾名印象比較深刻的球員。」

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他進一步指出，比較有印象的選手多數是投手，但也有注意到其他野手，像是今天有來的童堉誠，「他的速度滿快的，打擊也具備力量。」以及同樣具有腳程的豐島顯。

觀察選手一大考量包括年齡，古久保表示，撇開年紀不談，基本上來測試的選手都還滿不錯，「像童堉誠是外野，要選他的話，我們去年有選了何品室融，要評估他和何品相比，大概是怎麼樣的選手。」

他進一步分析球隊目前的隊形，「還有阿華（林政華）現在也努力拚到先發位置。」外野主力另包括成晉、陳晨威，「如果把他選進來，那麼要放在哪一位置，是要思考的地方。」

至於豐島顯，古久保過去就有注意到這位選手，「看起來打擊比去年還要穩定一些，作為日本出身的選手，他高中以前都在日本，守備、打擊方面，有些地方看起來是台灣選手無法做到的，這是對他有點興趣的原因之一。」

但同樣的，如果要選豐島顯，必須考慮到現有隊形，古久保表示，「我們現在內野二壘有林子偉，農場還有杜禹鋒、游承勳，他如果加進來，會變成什麼樣局面，這部分要多考慮一下。」

「如果可以選很多人，也希望可以選比較多人。」但古久保認為，是否符合現在戰力需求也很重要，「去年選進來的承勳、趙紘以及冠傑，都是我們未來幾年的主力，目前看起來有好的結果，現在就是看想要什麼選手，如何做補強，這是比較困難的。」

對於幾名測試會不錯的選手，古久保健二表示，已經有提出和教練團討論，「就看今年要選幾個，以及哪一個守備位置優先，我們是第4順位，前面還有球隊，就看是要選下半季即戰力，還是明年就能上一軍，或是未來潛力好手，綜合上述幾點，會通盤考慮。」

關鍵字： 中職古久保健二豐島顯童堉誠

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