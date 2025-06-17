SGA追平喬丹、詹皇！　G5豪取31分、10助攻再創歷史

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆今（17）日在總冠軍賽G5以120比109擊退溜馬，系列賽取得3勝2敗聽牌優勢，其中威廉斯（Jalen Williams）單場狂砍40分成為勝利關鍵，而MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則再度追平NBA總冠軍賽歷史紀錄。

吉爾吉斯-亞歷山大全場拿下31分、10助攻、2抄截、4阻攻，成為NBA總冠軍賽歷史上第4位單場達成「30分、10助攻、2抄截、2阻攻」的球員，與詹姆斯（LeBron James）、喬丹（Michael Jordan）與巴特勒（Jimmy Butler）並列。

同時，這也是吉爾吉斯-亞歷山大今年季後賽第15場30分比賽，僅差1場追平由喬丹與歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）共同保持的單屆季後賽最多30分紀錄（16場）。

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▲吉爾吉斯-亞歷山大即將追平單屆季後賽最多30分紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

此役威廉斯砍下個人季後賽新高40分，其中25次出手命中14球，包括末節獨拿11分，與吉爾吉斯-亞歷山大一同扛起球隊。美媒表示，雖然帳面上SGA稍微「退居二線」，但他全場貢獻依舊關鍵，是雷霆團隊取勝的功臣之一。