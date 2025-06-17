強勢回歸！大谷翔平道奇首戰數據曝光　僅1球擊球達「強勁」標準

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（17）日以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發，睽違663天重返大聯盟投手丘，本場也是他轉戰道奇後的首度登板，雖僅投1局、且失掉1分，但從數據方面來看，大谷首場登板表現還算優異。

根據《橙郡紀事報》資深記者普蘭克特（Bill Plunkett）指出，大谷本場被擊出5球，其中僅有1球達到「強勁球」標準（擊球初速超過95英里），該球為阿瑞茲（Luis Arraez）敲出的安打，擊球初速為95.6英里（約153.9公里），其餘皆未擊中甜蜜點。

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▲大谷翔平今日僅被擊出1支強勁安打。（圖／達志影像／美聯社）

此役大谷登場時全場報以熱烈歡呼，並以與打擊登場相同的登場曲《Feeling Good》踏上投手丘，他首球即投出97.6英里（約157公里）的二縫線伸卡球，對小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出99.1英里內角速球，形成右外野安打，面對阿瑞茲則飆出100.2英里（約161.3公里）速球，隨後被敲安，形成無人出局、一三壘有人。

第3棒馬查多（Manny Machado）擊出中外野高飛犧牲打，大谷掉1分，不過後續順利穩住局面，接連解決希茲（Brett Sullivan）與柏格茲（Xander Bogaerts），順利完成1局任務，共投28球，被擊出2安、失1分。

Línea de hit de Luis Arráez al CF en su primer turno ante Shohei Ohtani. pic.twitter.com/OPdsYu8Iyu — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) June 17, 2025

根據統計，大谷本場主要使用球種包括「10球滑球、9球速球、8球伸卡球與1球指叉球」，其中直球最高轉速達2378轉。普蘭克特強調，雖然帳面上失掉1分，但從擊球品質與控球內容來看，大谷的復出展現了極佳水準，未來重返先發輪值仍具備高度希望。