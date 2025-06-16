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LLB中華隊首戰2比0驚險贏香港　日本隊三宅我铸炸裂兩分砲

▲中華隊林杰鋒關門成功。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽16日開幕。地主中華隊首戰面對香港隊，全場僅擊出兩支安打，卻在關鍵時刻有效發揮，以2比0驚險奪勝，成功開胡。

中華隊以TLLB U13冠軍隊WHB魔法師為代表出征，首局即化解對手得點圈危機，下半局林孟寬適時敲出中右外野二壘安打攻下首分。第3局再靠保送、安打與暴投跑回1分，奠定2比0的勝果。

雖然香港全場敲出7支安打，前6局局局有跑者上壘，但中華隊守備表現關鍵，包括盜壘阻殺、回壘未及與外野長傳封殺都成功壓制失分，第7局則由林杰鋒登板送出三上三下，成功守下勝利。

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面對首次在台舉辦的亞太賽與熱情主場觀眾，教練林威宏表示，球員多少受到主場壓力影響，表現略顯緊繃，「小朋友想表現給家長與國人看，綁手綁腳是正常的。我相信他們會一場比一場好。」

談到本場守備表現，林威宏也指出：「雖然中間有保送與失誤，但防守細節做得不錯，希望明天對上紐西蘭時，進攻能再有所突破。」

壓陣投手林杰鋒在最後一局登板穩住勝局，他賽後表示：「那時候真的很緊張，但告訴自己一定要守下來。守住後覺得很開心，也有點不敢相信，會繼續加油，希望下場也能表現得更好。」

除了中華隊外，其他強權也陸續展現實力。衛冕軍韓國投手群威風八面，先發投手李珠源2局，中繼投手黃是原、金度潤各1局，合力締造無安打完封紀錄，只靠著2次四壞球站上壘包，12個出局數有9個是三振，終場韓國就以15：0擊敗印尼，提前4局結束比賽搶下開門紅。

韓國隊總教練鄭閩席對球隊表現相當滿意，「賽前就已經安排好投手順序，一切都很順利，投手狀況非常好，打擊節奏明快，但擊球點還可以再加強。」

日本交手紐西蘭一戰，日本隊打線倒吃甘蔗，3局後火力甦醒，全場敲出21支安打攻下28分，5局上日本砲聲隆隆，石井大翔、田所勇人先後敲出場內全壘打，三宅我铸錦上添花補上兩分砲，紐西蘭發生6次失誤也種下敗因，終場日本就以28：1擊敗紐西蘭，提前五局結束比賽搶下首勝。菲律賓則以10比0擊敗泰國，完成五局扣倒勝。

▲三宅我铸炸裂兩分砲。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲三宅我铸炸裂兩分砲。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

關鍵字： 少棒中華隊亞太賽勝利守備

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