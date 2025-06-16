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湖人仍鎖定爵士23歲主戰中鋒　柯奈特＋1首輪籤恐難打動猶他

▲▼爵士中鋒凱斯勒。（圖／路透）

▲湖人仍將凱斯勒視為理想中鋒補強人選，但交易門檻高。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人仍有意補進「正統」中鋒，猶他防守型長人凱斯勒（Walker Kessler）依舊在洛城的補強雷達上。不過在完成唐西奇（Luka Dončić）交易後，湖人手中可用資產所剩不多， 菜鳥射手柯奈特（Dalton Knecht）與僅剩的一枚首輪籤可能是最具吸引力的籌碼，但恐怕很難打動爵士。

《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）近日在電台節目上透露，23歲的7呎長人凱斯勒仍是湖人感興趣的目標之一，「是否會促成任何交易不得而知，畢竟去年爵士的開價過高，而湖人後來也將原本考慮送去猶他的籌碼用來完成唐西奇的交易。唐西奇的交易達成後，這項計畫自然擱置。」

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「如果他們有意重啟談判，凱斯勒依舊被視為能填補中鋒空缺的理想人選。我不是在報導交易正在進行或升溫，只是他仍在湖人的觀察名單。」麥克曼奈明繼續說道。

▲▼湖人詹姆斯、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人菜鳥射手柯納特再成交易籌碼？（圖／達志影像／美聯社）

儘管中鋒是湖人最迫切的補強位置之一，但想換來凱斯勒並不容易。首先，湖人目前剩下的交易籌碼有限，菜鳥射手柯奈特與1枚首輪籤可能已經是最具吸引力的籌碼，然而對爵士來說，這恐怕遠遠不足。

此外，即便爵士願意傾聽報價，聯盟其他球隊也可能開出更優渥的交易條件。況且爵士目前並無出售凱斯勒的打算，除非出現極具說服力的報價，否則他們不太可能放手。

總體來看，凱斯勒雖仍在湖人補強的雷達範圍內，但考慮到資產限制與市場競爭，這筆交易短期內恐難實現。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人猶他爵士Walker Kessler

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