贏下G5封王機率83%！哈利伯頓期待回應失利　SGA：離終點還遠

SGA (35 PTS) dropped 15 in the final 5 minutes of Game 4 to tie the series 2-2.



Heading back to Oklahoma City, both teams seek a 3-2 lead.



Pacers/Thunder Game 5 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV tips Monday at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/47Zf5RApoh — NBA (@NBA) June 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽進入白熱化，雷霆與溜馬前4戰戰成2比2平手，今（17）日G5移師奧克拉荷馬主場舉行，印城一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）期待「回應」G4失利；雷霆新科MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則低調表示，「現在只完成了一半的任務，離終點還很遠。」

▲哈利伯頓誓言率隊反擊，盼在G5挺身而出扳回主動權。（圖／達志影像／美聯社）

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溜馬G4第3節曾拉開10分領先，決勝節卻慘遭逆轉，一哥哈利伯頓對自己第4戰的表現感到不滿，不過他期待「輸球後的回應時刻」，「季後賽最棒的一點，就是你總有機會反擊。」

"The best part about playoff series is when you get the chance to respond."



Tyrese Haliburton is ready for Game 5 ????



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哈利伯頓受訪時說，「我認為這就是運動最迷人的地方。你可能有好比賽、壞比賽，但沒有什麼能比『回應一場失利』來得更令人期待。我期待和這群隊友一起完成這件事，全力以赴，迎接眼前的巨大挑戰。」

▲SGA強調任務只完成一半，G4贏球方式不是長久之計。（圖／達志影像／美聯社）

反觀雷霆，靠著當家頭牌SGA在G4決勝時刻獨攬15分，幾乎以一己之力完成翻盤，他全場攻下35分、3籃板、3抄截。不過這位新科MVP並未自滿，「我們很感激能夠贏球，但絕不想再依賴這種方式。」他強調，「我們還有很多工作要做。」他說，若想把溜馬逼上絕境，第5戰必須打得更好。

SGA直言，G4贏球的方式不是長遠之計，「說不上是鬆了一口氣，我只是寧可贏球也不要輸球而已。我們現在只完成了一半的任務，離終點還很遠。我只專注在下一場，想把握好每一個機會。」

根據歷史數據，在2比2平手的情況下，第5戰勝隊有83%的機率能贏得該系列賽，G5對兩隊來說至關重要。