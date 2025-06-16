詹皇發文再掀退休疑雲　湖人菜鳥射手：他說還能再打5年、10年

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）近來在社群平台上的一則貼文，讓退休話題再次升溫，洛城「大齡射手」柯奈特（Dalton Knecht）被《TMZ》問到相關問題時樂觀表示，「他說他還能再打5年、10年，所以我跟他可以一起再打5年、10年，為什麼不行？！」

詹姆斯日前在X平台發布一段影片，畫面中有記者詢問他是否將退休，但影片在他開口前戛然而止，詹皇在這個影片上寫道，「我也一直在問我自己同樣的問題……」再度引起熱議。

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▲詹姆斯發表耐人尋味貼文，再度引爆退役傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，詹姆斯早有「製造話題」的習慣，兩年前湖人在西區決賽被橫掃後，他曾語帶玄機地說，「有很多事情要思考」，一度暗示退役，但最終仍選擇回歸並打了兩季。他目前擁有下季5260萬美元的球員選項，是否跳出改簽新約仍是未知數。

儘管如此，年輕後輩柯奈特顯然不認為詹姆斯會就此退場。他在接受《TMZ》訪問時透露，「他說他還能再打5年、10年，所以我跟他可以一起再打5年、10年，為什麼不行？」

▲湖人菜鳥射手柯奈特表示，詹姆斯說自己還能再打5年、10年。（圖／達志影像／美聯社）

這位首輪新秀本季一度成為交易籌碼，湖人在季中曾試圖用他換取黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams），但因對方體檢未過而作罷。所幸柯奈特在新任主帥瑞迪克（JJ Redick）麾下表現出色，證明自己並非可有可無的角色。

今年休賽季，湖人將持續尋找能與詹姆斯、唐西奇（Luka Doncic）搭配的可靠內線長人，補足首輪遭灰狼淘汰所暴露的禁區漏洞。