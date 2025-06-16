明天站上投手丘就破紀錄！大谷翔平將締道奇隊史新猷

▲大谷翔平明日將打破道奇隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平將於明（17）日先發登板，完成自2023年8月23日以來、睽違663天的投手復出，預計投1至2局。令人矚目的是，大谷光是以投手身份上場，就將打破道奇隊史的一項重大紀錄。

MLB官方記者藍斯（Sarah Langs）指出，過去道奇隊史中「至少先發過1場的投手」最多全壘打紀錄，由傳奇右投德萊斯戴爾（Don Drysdale）所保持，共29轟；而大谷來到洛杉磯後，目前累積的全壘打數已達79支，一旦登板，就會以足足多出50轟的成績，將該項紀錄翻倍刷新，寫下前所未有的隊史新頁。

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▲大谷翔平將在明日登板對決教士打線。（圖／達志影像／美聯社）

道奇在今日擊敗巨人後，突然透過官方X帳號發布大谷的投手復出消息，美國《ESPN》將此列為「重磅級」快訊，並稱這是本季至今最具話題性的大聯盟新聞。

大谷在前年接受右肘手術，此後未再登板，去年世界大賽期間他意外傷及左肩再度動刀，本季初持續進行復健，於5月25日首度完成術後Live BP（模擬實戰投球），是他相隔641天再次對打者投球，近一次則為6月10日賽前完成第3次Live BP，投3局、使用44球、奪下6次三振。