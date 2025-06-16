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灰狼出局？杜蘭特偏好馬刺等3隊　回應遭調侃「忠誠又破功」

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）的動向是NBA今夏最大焦點，傳出熱火、馬刺與火箭是他願意「久留」的3個落腳處。這3隊皆位於免「州稅」的州，鳳凰城記者奧爾森（Kellan Olson）開玩笑表示，「杜蘭特的忠誠又破功！他這些年在有州稅的地方打球，現在居然要這樣對待他們。」引來本人回應。

《ESPN》權威記者記查拉尼亞（Shams Charania）14日曾爆料，熱火、火箭和灰狼已向太陽提出「最終報價」，鳳凰城希望在選秀會前敲定交易案。不過《The Athletic》披露，明尼蘇達拒絕將24歲的「大鎖」麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）納入交易包裹，雙方距離達成協議相當遙遠。

▲▼2屆FMVP杜蘭特已是馬刺的人？（圖／達志影像／美聯社）

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▲杜蘭特已圈定熱火、馬刺與火箭為心儀落腳處，全為免州稅球隊。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，灰狼僅考慮以藍道（Julius Randle）或戈貝爾（Rudy Gobert）作為交易主體搭配選秀籤。杜蘭特目前年薪高達5470萬美元，薪資配平難度極高，加上太陽無意重建，預期將優先考慮「即戰力」型資深球員。

查拉尼亞昨日更新報導，點名熱火、馬刺與火箭是杜蘭特願長期效力的球隊，而這3隊皆位於免州稅的佛州與德州，對他的財務也是一大利多。

▲▼2屆FMVP杜蘭特已是馬刺的人？（圖／達志影像／美聯社）

▲2屆FMVP杜蘭特的動向備受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

消息曝光後，《Arizona Sports》記者奧爾森發文調侃，「杜蘭特的忠誠又破功！他這些年在有州稅的地方打球，現在居然要這樣對待他們。」杜蘭特本人看到後也打趣回覆，「好貼文，Kellan，哈哈。」

37歲的杜蘭特生涯曾2度奪冠，獲頒2座FMVP，11度入選年度最佳陣容，本季繳出場均26.6分、6籃板、4.2助攻，表現依舊強勢；他最終會落腳哪支球隊，預計將成今夏最大焦點之一。

關鍵字： 籃球NBA明尼蘇達灰狼Kevin Durant

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