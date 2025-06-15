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超大型KTV！李聖傑首「攻蛋」嗨喊夢境成真　告五人登場嗨翻

▲李聖傑。（圖／記者楊舒帆攝）

▲李聖傑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將在對戰樂天桃猿的系列賽終戰，15日賽前即宣布可售座位全數售罄，吸引34,800名觀眾進場。賽後由李聖傑與告五人登台演出，全場化身大型 KTV，嗨唱經典 K 歌，氣氛熱烈。

李聖傑接連獻唱《手放開》、《最近》、《眼底星空》、《我們相愛吧》四首膾炙人口的歌曲。他在演唱後興奮表示：「第一次聽到大巨蛋的尖叫聲！這是我第一次在大巨蛋開唱，感謝大家！哇～好興奮！只有在夢中的場景，終於實現了！」他也感性地說：「能在大家面前唱現場真的很開心，身為歌手很感動，也很榮幸。」

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主持人崔維斯問他：「如果要用你的一首歌來代表棒球氛圍，會是哪一首？」李聖傑笑答：「應該就是《手放開》吧！因為『手放開』才會讓大家尖叫吶喊勝利。」

李聖傑透露，最近正在努力錄製新專輯，也向粉絲預告好消息：「今年會發行新專輯，帶來全新作品給大家。」他補充道：「希望未來有更多計畫，就像今天能站上大巨蛋一樣，也希望在更多演唱會現場與大家見面。」

接續登場的告五人依序獻唱《帶我去找夜生活》、《我想要佔據你》、《好不容易》、《愛人錯過》、《披星戴月的想你》，並向現場球迷喊話：「我們今天就是來這裡開演唱會的，謝謝各位悍將家人！」

▲富邦悍將賽後演唱會手燈全場。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將賽後演唱會手燈全場。（圖／富邦悍將提供）

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