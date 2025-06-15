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本季出賽比前5季加起來還多！李吳永勤笑納「全勤」封號

▲▼中職李吳永勤。（圖／記者李毓康攝）

▲李吳永勤。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將左投李吳永勤14日對樂天桃猿登板中繼1局無失分，本季出賽場次累積至22場，正式超越他過去效力中信兄弟5個球季的總出賽場數，成為富邦牛棚中不可或缺的左投戰力。

李吳永勤本季轉戰富邦悍將，表現穩定，逐漸成為教練團倚重的中繼角色。對於出賽頻率明顯提升，他低調表示：「一直以來都是一樣，把自己準備好，教練願意給機會，我就全力去表現。」

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賽季才進行到上半季尾聲，李吳的出賽場數就寫下生涯新高，甚至被網友取綽號「李吳全勤」。他笑說原本不知情，是太太傳留言給他看才知道，「覺得這綽號還滿有趣的。」

談到高頻率登板的調整方式，李吳表示，教練團有交代任務時就會全力以赴，有時候視情況準備熱身。他坦言，不會特別去計算每週出賽或熱身幾次，心態調整更為重要，盡量做好「拆彈」任務，守住每一局。

李吳坦言，自己仍不斷觀察學習其他後援投手的備戰模式，「各隊後援投手一定都有各自的節奏跟調整方式，這是我需要學習的地方。像在兄弟以前也常觀察（呂）彥青、（吳）俊偉、（蔡）齊哲他們怎麼準備，棒球就是這樣，不斷學習、參考、累積經驗。」

他笑說，「現在大家應該也看得出來，我是真的很享受這樣出賽的節奏。」不過他也透露，家人難免會擔心他身體負荷，「但我自己知道怎麼準備，也會讓家人放心。」

關鍵字： 棒球富邦悍將李吳永勤中繼紀錄

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