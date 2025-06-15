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陳晨威33場安打後首度休兵　「中斷不是結束！是重新出發」

▲▼中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿外野手陳晨威15日未列入先發名單，結束連續33場安打紀錄後首度休兵。總教練古久保健二表示：「在台中比賽時，他的腳有些緊繃，防護員建議今天先不要上場，因此沒有排入先發。主要是下半身狀況沒那麼理想。」他補充，球隊會每天觀察陳晨威的身體狀況，「如果今天情況允許，也會安排他出場。」

陳晨威則坦言，從開季到昨天，每一場比賽他都是先發出賽，尤其連續安打紀錄進行期間，若改為替補上場，反而可能導致紀錄中斷。他說：「連續出賽下來，身體多少有點疲勞與小傷，雖然不嚴重也不至於影響比賽，不過教練團認為趁著紀錄中斷，剛好可以休息一下，畢竟下週開始還有六連戰。」

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回顧這波連33場敲安紀錄，陳晨威直言：「能夠累積到這麼多場，不想因為受傷而輕易中斷，這樣的機會真的很難得。有一兩場身體狀況不太好，但剛好前五局就打出安打，才提前退場休息。」

談到紀錄中斷的心情，他笑說：「不太敢看訊息。今天輕鬆很多，一到球場就跟（林）子偉說我現在輕鬆多了。中斷不是結束，是給自己新的目標。就算再度挑戰，一樣會有壓力。」他也分享，自己有感受到周遭大家都默默避談紀錄與數字，似乎也怕造成心理壓力。

關鍵字： 棒球連續安打陳晨威樂天桃猿休兵

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