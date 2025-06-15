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大谷翔平再創歷史！　二度締造大聯盟「7月前」神紀錄

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在7月前完成25轟、10盜壘、5支三壘安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（15）日再度締造歷史，在與巨人的關鍵戰役中單場雙響砲，成為史上第2位在7月前達成「25轟、10盜壘、5支三壘安打」的球員，這項壯舉更是繼2023年的大谷本人後再次出現，堪稱自我超越。

大谷本場擔任開路先鋒兼指定打擊，首局首打席即鎖定巨人先發右投路普（Landen Roupp）的甘甜內角卡特球，一棒掃出飛行距離達419 英尺的陽春砲，結束長達10戰、連45打席的全壘打乾旱期，這是他本季第24轟、也是第7支的開路先鋒全壘打。

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6局下，大谷再次開轟，這回面對的是對方牛棚右投貝克（Tristan Beck），在滿球數對決中把外角偏低的曲球拉打出場，儘管擊球點不在好球帶內，但仍靠著101.2英里的擊球初速把球轟向右外野大牆，全場觀眾沸騰。

根據美國數據網站《Opta Stats》指出，能在7月前累積至少25支全壘打、10次盜壘與5支三壘安打的紀錄，歷史上僅出現2次，且2次都是大谷翔平本人（2023年、2025年）創下。

目前大谷以25轟暫居全聯盟第3，落後洋基主砲賈吉（Aaron Judge）與水手的羅里（Cal Raleigh）1轟，另有11盜壘（國聯第14）與5支三壘安打（國聯第2）。

本場比賽道奇終場以11比5大勝巨人，重新奪回國聯西區單獨龍頭位置，在爭奪季後賽席次的關鍵階段中拔得頭籌。

關鍵字： MLB道奇大谷翔平

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