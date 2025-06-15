遭「神鱒」砲轟！菅野智之開局亂流　連2戰未滿5局退場

▲菅野智之開局陷入亂流。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金鶯35歲日籍投手菅野智之今（15）日先發對戰天使，再度未能投滿5局就退場，無緣奪下本季第6勝。

本場比賽菅野僅投4.2局，被敲6支安打，送出4次三振、4次保送，失掉3分責失。

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他在首局便遭遇亂流，面對首名打者尼托（Zach Neto）先送出保送，1出局時被第3棒「神鱒」楚奧特（Mike Trout）擊出直擊左外野全壘打標竿的2分砲，連續2場比賽在首局即失分。

MIKE TROUT IS MIKE TROUT’ING..



He’s batting over .350 his last 15 games pic.twitter.com/LLfR3E77WT — Fuzzy (@fuzzyfromyt) June 14, 2025

雖然菅野在第4局僅用4球完成3上3下，看似有所回穩，但5局上原本握有1分領先的情況下，他先被擊出內野安打，接著又投出觸身球，之後被第4棒瓦德（Taylor Ward）掃出左外野方向的追平二壘安打，隨後面對艾德爾（Jo Adell）又投出此局第2次觸身球，在形成2出局、二三壘有人的局面下，金鶯教練團決定提前換投。

Taylor Ward tiene de 3-3 hoy. Sigue subiendo su precio de cara a la fecha límite.



pic.twitter.com/Uu2rS3oHLP — Angels Latam (@AngelsLatam_27) June 14, 2025

菅野上一場9日對運動家的比賽也是僅投4.2局、失4分（3分責失），為他在大聯盟生涯的最多失分的場次之一，再加上今日的4.2局、失3分，連續2場比賽無法撐完5局，成為近期狀態調整的一大隱憂。