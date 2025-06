遭「神鱒」砲轟！菅野智之開局亂流　連2戰未滿5局退場

▲菅野智之開局陷入亂流。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金鶯35歲日籍投手菅野智之今(15)日先發對戰天使,再度未能投滿5局就退場,無緣奪下本季第6勝。

本場比賽菅野僅投4.2局,被敲6支安打,送出4次三振、4次保送,失掉3分責失。

他在首局便遭遇亂流,面對首名打者尼托(Zach Neto)先送出保送,1出局時被第3棒「神鱒」楚奧特(Mike Trout)擊出直擊左外野全壘打標竿的2分砲,連續2場比賽在首局即失分。

MIKE TROUT IS MIKE TROUT’ING..



He’s batting over .350 his last 15 games pic.twitter.com/LLfR3E77WT