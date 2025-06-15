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「他不理我我很難過」　玉山盃番外篇：帕蘇拉偷親巫宏威惹笑場邊

▲帕蘇拉・塔基斯利尼安、巫宏威。（圖／記者楊舒帆攝）

▲帕蘇拉・塔基斯利尼安、巫宏威。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃13日四強賽由桃園市對決新北市兩大強權，一壘側卻上演另類戲碼。帕蘇拉・塔基斯利尼安敲出安打上壘後，竟對桃園市一壘手巫宏威偷親了一下，這段「甜蜜互動」被鏡頭捕捉到，不過巫宏威當下表情淡定、沒有任何反應。

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巫宏威賽後澄清：「那時在比賽，當然沒辦法理他。」雖然場上沒有互動，但兩人私下感情其實很好。他們從力行國小一路到中山國中並肩作戰，還曾一起代表出征U15亞洲盃，直到升上高中才分道揚鑣，分別就讀桃園平鎮高中與新北穀保家商。此次玉山盃以縣市代表身分，在四強賽正面對決，頗具話題性。

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帕蘇拉・塔基斯利尼安笑說：「我前面都不理他，後來想靠近他一下，結果他還是不理我，我很難過。」還半開玩笑地說：「不要再跟他講話了！」

巫宏威看到訪問內容後也回應：「在比賽怎麼理他啦？」展現兩人平時鬥嘴又有默契的一面。

這場比賽兩人高中生涯首次在重要戰役中交手，雙方激戰至10局才分出勝負。帕蘇拉得意表示：「我有讓他打成雙殺，超爽的！」巫宏威則在一旁補充：「差一點點就要得分了啦！」

關鍵字： 玉山盃桃園新北棒球互動

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