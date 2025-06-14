江庭毅確定選秀！與張育豪並列捕手熱門　找私教練壯目標前三輪

▲江庭毅。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃桃園市拿下季軍，來自平鎮高中的隊長江庭毅也確定將投入中職選秀，目標鎖定前三輪。他與張育豪並列本屆高中生捕手的兩大熱門，江庭毅也分析彼此的優勢，期待共同迎接選秀結果。

桃園市在四強賽延長賽敗給新北市，但江庭毅在季軍戰仍展現拚戰精神，率隊贏得季軍。他表示，賽後仍積極調整狀態，目前打擊狀況仍偏低潮，還沒完全找回手感，休兵日還特地找總教練吳柏宏加強打擊，教練也提醒他放輕鬆。「可惜昨天關鍵時刻還是沒打出來，有點小失落。」

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玉山盃首戰時他曾表示「還在考慮選秀」，他進一步說明：「其實一直都有決定要選，只是等比賽結束後再處理報名程序。」談到選秀目標，他直言：「希望能在前三輪被選中。」

面對同屆強敵張育豪去年U18當過隊友，江庭毅坦言：「他力量很好，傳球和守備能力也不錯，身材比我好太多了；我則比較穩定，有國際賽經驗，心理素質也比較強，不容易緊張。」

自去年暑假起，他便開始強化身體素質，跟著台中林弘偉教練進行重訓，「畢竟我們這屆沒有什麼大砲，我希望能增加長打能力。」他笑說，每次放假回台中都會去報到，希望能讓身體更壯。