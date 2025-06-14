金慧成處境不容易　李政厚：雖是朋友但令人敬佩

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

「風之孫」李政厚與「彗星」金慧成於美國職棒再度重逢！舊金山巨人外野手李政厚14日（台灣時間）在洛杉磯道奇體育場接受賽前訪問，談到將與昔日在韓職的戰友、現效力道奇的金慧成對決，直言：「雖然是朋友，但我很尊敬他。」

本季轉戰大聯盟的金慧成與道奇簽下3年合約，雖從3A出發，但升上大聯盟後表現亮眼，29場出賽打擊率0.391、上壘率0.435、長打率0.563，已從原本的替補身分站穩腳步。

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原本備受矚目的首次對決未能如期上演。李政厚與金慧成本場未能同場先發。李政厚此役以第一棒、中外野手先發出賽，而洛杉磯道奇的金慧成則從板凳出發。

李政厚受訪時表示：「他的處境並不容易，他能夠挺過來並留在名單裡，本身就很厲害。雖然是朋友，但真的很敬佩他。」他也坦言，自己也曾在對戰勇士時因傷休息兩場，所幸目前身體狀況良好，感謝教練團的保護與調整。

這對在韓職培養出深厚情誼的隊友，雖未能在同場先發交手，但仍引發話題。李政厚笑說，面對道奇的系列賽不會緊張，「就是正常三連戰，過度在意反而不好。」

李政厚也補充，這是他本季首次對上道奇，「道奇球場非常宏偉，面對滿場主場球迷的壓力也是特別的經驗。」目前巨人與道奇分居國聯西區前兩名，這一戰勢必成為季中關鍵焦點。