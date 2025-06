快訊／雷霆總冠軍G4逆轉扳平系列賽　SGA決勝節發威拒被聽牌

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大 。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

溜馬帶著2勝1敗的優勢,今(14)日繼續在主場迎來總冠軍賽G4,首節一度9分領先,不過雷霆很快追上,雙方形成拉鋸,印第安納靠著一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)上半場尾聲連送助攻和拉桿上籃要回領先,並在第3節擴大雙位數分差,末節卻花光領先,奧克拉荷馬一哥SGA挺身扭轉頹勢,雷霆終場以111比104險勝,將系列賽扳成2比2。

兩隊首節命中率都高達55%,溜馬一度拉開24比15、9分差距,但雷霆很快回敬一波9比0反擊扳平比數,奧克拉荷馬靠著二當家威廉斯(Jalen Williams)此節終了前補籃得手,將比分追到34比35,這是印第安納此系列賽首度在第1節打完領先。

▲雷霆後場大鎖卡魯索(中)。(圖/達志影像/美聯社)

溜馬11個進球有9個來自助攻,團隊單節命中4顆三分,東區冠軍賽MVP西亞卡姆(Pascal Siakam)單節包辦10分,雷霆二哥威廉斯則砍下12分,卡魯索(Alex Caruso)也從板凳挹注7分,他在一次防守過程中拍打了印城一哥哈利伯頓的背部卻逃過犯規吹判,引爆巨大噓聲。

▲東區冠軍賽MVP西亞卡姆。(圖/達志影像/美聯社)

雷霆次節不斷挑戰籃框超前了比數,上半場還剩5分46秒,哈利伯頓掉球,卡魯索抄截後跑快攻,被跟不上速度的托平(Obi Toppin)撞開,雷霆禁區硬漢哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)立刻跳出來維護隊友,與托平發生衝突,兩人互相推擠,場面一度火爆。

Obi Toppin was charged with a Flagrant 1 foul on this play.



Toppin and Isaiah Hartenstein received double technicals after review. pic.twitter.com/gxWlv4Xioo