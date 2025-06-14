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快訊／雷霆總冠軍G4逆轉扳平系列賽　SGA決勝節發威拒被聽牌

▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬帶著2勝1敗的優勢，今（14）日繼續在主場迎來總冠軍賽G4，首節一度9分領先，不過雷霆很快追上，雙方形成拉鋸，印第安納靠著一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上半場尾聲連送助攻和拉桿上籃要回領先，並在第3節擴大雙位數分差，末節卻花光領先，奧克拉荷馬一哥SGA挺身扭轉頹勢，雷霆終場以111比104險勝，將系列賽扳成2比2。

兩隊首節命中率都高達55%，溜馬一度拉開24比15、9分差距，但雷霆很快回敬一波9比0反擊扳平比數，奧克拉荷馬靠著二當家威廉斯（Jalen Williams）此節終了前補籃得手，將比分追到34比35，這是印第安納此系列賽首度在第1節打完領先。

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▲▼NBA總冠軍賽G4，溜馬哈利伯頓、西亞卡姆；雷霆卡魯索、威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆後場大鎖卡魯索（中）。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬11個進球有9個來自助攻，團隊單節命中4顆三分，東區冠軍賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）單節包辦10分，雷霆二哥威廉斯則砍下12分，卡魯索（Alex Caruso）也從板凳挹注7分，他在一次防守過程中拍打了印城一哥哈利伯頓的背部卻逃過犯規吹判，引爆巨大噓聲。

▲▼NBA總冠軍賽G4，溜馬哈利伯頓、西亞卡姆；雷霆卡魯索、威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲東區冠軍賽MVP西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆次節不斷挑戰籃框超前了比數，上半場還剩5分46秒，哈利伯頓掉球，卡魯索抄截後跑快攻，被跟不上速度的托平（Obi Toppin）撞開，雷霆禁區硬漢哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）立刻跳出來維護隊友，與托平發生衝突，兩人互相推擠，場面一度火爆。

裁判審視重播畫面後，將托平的犯規升級為1級惡意犯規，他與哈爾特斯泰還各領到1次技術犯規。溜馬被打出一波7比0攻勢，陷入45比51、6分落後，連續出現失誤的哈利伯頓隨後回穩，分別助攻內史密斯（Aaron Nesmith）和西亞卡姆，他個人也在上半場最後1分07秒連續拉桿上籃得分，包括一記三分打，在前3戰0罰球後，G4終於站上罰球線，印第安納上半場結束要回60比57、3分領先。

雷霆前2節17罰16中，但10次三分出手僅命中1球，溜馬則是18投7中，在外線淨勝18分，成了上半場最大的分水嶺。進入下半場，奧克拉荷馬依舊沒找回三分準星，溜馬進攻端則多點開花，西亞卡姆、負責嚴防「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的內姆哈德（Andrew Nembhard）和托平連飆了4顆三分，將比數改寫為80比72。

托平不僅連砍了2記外線，還上演暴扣美技，溜馬將分差擴大到86比76、10分差。儘管雷霆兩大得分手「SGA」、威廉斯前3節打完得分都突破20大關，仍難敵溜馬的團隊火力與外線攻勢，印第安納帶著87比80、7分領先進入決勝節。

▲▼NBA總冠軍賽G4，溜馬哈利伯頓、托平。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬長人托平（右）跳出來飆分建功。（圖／達志影像／美聯社）

出現巨大危機的雷霆，末節開局在卡魯索與榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren）帶領下，打出一波9比2攻勢扳平比數，戰況再度陷入膠著，最後4分38秒依舊是97平，隨後哈利伯頓與內史密斯接連站上罰球線，溜馬取得4分領先。終場前2分58秒，SGA砍進全隊單場第3顆三分，接著又命中中距離，雷霆反超1分。

最後44秒，SGA轉身尋找出手角度，造成溜馬犯規，穩穩罰進兩球，雷霆拉開4分領先，加上溜馬G3奇兵馬瑟林（Bennedict Mathurin）錯失關鍵兩罰，奧克拉荷馬終場以111比104險勝，在SGA單場轟下35分帶領下，將系列賽扳平。

關鍵字： NBA溜馬雷霆總冠軍賽哈利伯頓吉爾吉斯-亞歷山大SGA西亞卡姆

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