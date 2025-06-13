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林秉聖CBA菜鳥季奪冠向自己說辛苦了　將參加瓊斯盃、亞洲盃

▲林秉聖幫助廣廈勇奪隊史CBA首冠。（圖／翻攝自Threads／nelson_12.26）

▲林秉聖幫助廣廈勇奪隊史CBA首冠。（圖／翻攝自Threads／nelson_12.26）

文／中央社

效力CBA浙江廣廈的台灣籃球員林秉聖今天舉行返國記者會，暢談自己在菜鳥球季如何幫助球隊拿到總冠軍。從CBA落選到奪冠，他強調，這5年來從未放棄，要跟自己說聲辛苦了。

現年28歲的林秉聖在2019年獨自前往參加中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀，沒想到卻落選；之後他從國內職業籃球找到舞台，先後幫助中信特攻拿到總冠軍，又力助台新戰神殺到總冠軍賽。

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2024-25賽季，林秉聖再度投入CBA選秀，這次他靠著招牌防守功力，以首輪第4順位加盟浙江廣廈，最後更在總冠軍賽助隊擊敗另一台將陳盈駿領軍的北京首鋼，拿下隊史首座冠軍盃。

林秉聖今天在返台活動上表示，「這5年來我從沒放棄，CBA一直是我心中的舞台，能以菜鳥球員的身分幫助球隊奪冠，我也要跟自己說聲辛苦了。」

▲戰神麥卡倫、錢肯尼，特攻林韋翰，林秉聖。（圖／TPBL提供）

▲林秉聖返台分享CBA菜鳥季心聲。（圖／TPBL提供）

CBA 2024-25賽季總冠軍賽，林秉聖表現搶眼，其中在關鍵第4戰攻下全隊最高的22分，並成功擔綱看管陳盈駿的防守大鎖，用各種方式幫助球隊獲勝。

林秉聖提到，身為菜鳥球員，這個賽季確實滿辛苦的，可能前一場出賽30分鐘，下一場就沒上場，也經歷過從大量持球權，變成防守的3D角色球員，「但不論怎樣變化，我都沒有放棄，持續加強訓練，找回自己的初衷。」

林秉聖透露，自己平常會看社群，又是一個得失心很重的球員，打不好的時候難免會低潮，「後來我透過看書來紓壓，學到一句『不論贏球輸球、好或不好，1天過了就過了』，從此就比較放得下了。」

返國後的林秉聖不忘持續鍛鍊，他強調，接下來會參加國內瓊斯盃及後續亞洲盃，希望用自己的經驗和實力，幫助台灣男籃取得好成績。

關鍵字： CBA林秉聖

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