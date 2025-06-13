道奇新人柯敬賢敲長打維持4割　助隊21比10大勝釀酒人

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

正在美國道奇新人聯盟拚戰的台灣小將柯敬賢，今（13）日面對釀酒人，敲出1支長打、有1分打點、1次保送，幫助球隊在21比10的打擊戰中大勝對手，個人打擊率依舊穩居4成以上。

柯敬賢全場6打數掃出1支二壘安打，有1分打點、進帳1分得分，並選到1次保送，吞下1次三振。賽後打擊率小幅下滑至0.406，攻擊指數（OPS）仍達1.112，維持極具破壞力的火力輸出。

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道奇此役全隊打線徹底爆發，戴克（Cameron Decker）敲出雙安含本季首轟，灌進4分打點；哈蘭（Chase Harlan）單場3安猛打，也有1發全壘打，攻下2打點、跑回5分；圖寧克（Brendan Tunink）與捕手埃斯皮諾薩（Francisco Espinoza）也各有3安演出，棒棒開花。

反觀釀酒人則在守備端狀況頻傳，單場發生6次失誤，拖垮整體節奏，先發投手梅賽斯（Miqueas Mercedes）僅投0.2局狂丟7分（皆為非自責），提前退場；接替的阿帕里西奧（Argenis Aparicio）也僅撐1.2局便被敲出8支安打，失6分全為責失分，最終釀酒人無力挽回劣勢。