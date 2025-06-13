運動雲

>

道奇新人柯敬賢敲長打維持4割　助隊21比10大勝釀酒人

▲▼2024U18亞青柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

正在美國道奇新人聯盟拚戰的台灣小將柯敬賢，今（13）日面對釀酒人，敲出1支長打、有1分打點、1次保送，幫助球隊在21比10的打擊戰中大勝對手，個人打擊率依舊穩居4成以上。

柯敬賢全場6打數掃出1支二壘安打，有1分打點、進帳1分得分，並選到1次保送，吞下1次三振。賽後打擊率小幅下滑至0.406，攻擊指數（OPS）仍達1.112，維持極具破壞力的火力輸出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇此役全隊打線徹底爆發，戴克（Cameron Decker）敲出雙安含本季首轟，灌進4分打點；哈蘭（Chase Harlan）單場3安猛打，也有1發全壘打，攻下2打點、跑回5分；圖寧克（Brendan Tunink）與捕手埃斯皮諾薩（Francisco Espinoza）也各有3安演出，棒棒開花。

反觀釀酒人則在守備端狀況頻傳，單場發生6次失誤，拖垮整體節奏，先發投手梅賽斯（Miqueas Mercedes）僅投0.2局狂丟7分（皆為非自責），提前退場；接替的阿帕里西奧（Argenis Aparicio）也僅撐1.2局便被敲出8支安打，失6分全為責失分，最終釀酒人無力挽回劣勢。

關鍵字： MLB道奇柯敬賢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

【安娜貝爾是妳？】長髮公主拉人上塔卻放手　詭異笑容嚇到網友

熱門新聞

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美日逾10隊、城島看玉山盃　談徐若熙

2「龍仔」回應了！確認與中職接觸

3IITZY首度唱進大巨蛋！兄弟K歌日開球

436年首例！徐若熙吞歷史級悲情敗投

5大谷登選手票選「最想看球員」榜首！

最新新聞

1陳晨威連續安挑戰再等等！今2場延賽

2洋基賽季6戰「通殺」皇家！

3韓職樂天外野手吐血　牽制球砸中身體

4阿巴西確定回歸特攻　周一記者會

5張乙安雙刀對大魔王！教頭讚救回比賽

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣健力國手范峻嘉破世界紀錄

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366