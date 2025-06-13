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尼克內鬨？頭牌布朗森出面回應　新主帥人選卡關遭5隊打槍

記者游郁香／綜合報導

東區決賽遭溜馬淘汰後，尼克炒掉名帥席波杜（Tom Thibodeau），引發外界揣測球員與教練之間是否出現裂痕；對此「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）在節目上澄清，「我們確實真心喜歡彼此，有爭執也只是正常現象。」不過尼克尋找新帥持續碰壁，向5隊提出與現任教頭面談的請求，全數遭拒。

布朗森近日作客節目《The Roommates Show》，回應了尼克內鬨傳聞，「我認為我們這個團隊的感情很好，大家都持續有聯繫，我們的群組聊天也還在活躍。」

布朗森強調，「不管外界怎麼說，我們確實真心喜歡彼此。有時候經歷低潮，會有些爭執或意見不合，但那很正常。我其實很享受和隊友們相處，無論外界怎麼想。」

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▲▼尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗森澄清休息室不和傳聞，強調球隊氣氛良好。（圖／達志影像／美聯社）

早在東區冠軍賽G6輸球後，布朗森就曾在記者會上駁斥外界對席波杜是否「適任」的質疑，陣中另一位主力哈特（Josh Hart）本周也公開稱讚席波杜，對球團決定更換教頭顯得相當惋惜。

紐約大軍決定走向新方向，尋找新任主帥卻接連碰壁。尼克向灰狼、火箭、獨行俠、老鷹、公牛等5支球隊提出與現任教頭面談的請求，結果全數遭拒；轉而尋求大學名帥，也被萊特（Jay Wright）與卡利帕里（John Calipari）婉拒。

無論最終人選為何，新任主帥將接掌一套以布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns）為核心、具備競爭力的陣容，雖然板凳深度仍待補強，但起點絕對不差，如何激發化學效應將是首要任務。

▲▼尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克找尋新帥卻持續碰壁。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Jalen BrunsonTom Thibodeau

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