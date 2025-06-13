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系列賽兩度灌16分痛扁雙城　遊騎兵單場6轟寫隊史13年紀錄

▲朗福德（Wyatt Langford）開轟後與隊友擊掌慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲朗福德（Wyatt Langford）開轟後與隊友擊掌慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵在與明尼蘇達雙城的三連戰系列賽中火力全開，繼首戰16比4大勝後，今（台灣時間13日）再以16比3痛扁對手。此役遊騎兵全場轟出6支全壘打，追平本季單場最多，更寫下隊史13年罕見紀錄。

1局上半遊騎兵游擊手史密斯（Josh Smith）就將雙城先發歐伯（Bailey Ober）89英哩的變速球轟出右外野，助隊1比0先馳得點，這發393英呎的全壘打也正式為球隊全場攻勢揭開序幕。

這場比賽中，史密斯是6位開轟的球員之一，其餘5人分別是朗福德（Wyatt Langford）、柏格（Jake Burger）、哈格提（Sam Haggerty）、卡特（Evan Carter）與賈西亞（Adolis García）；遊騎兵全隊9名先發打者今天都有上壘紀錄，除了席格（Corey Seager）無安打外（獲得2次保送），其餘8人皆有安打進帳，其中5人更是貢獻多安表現，聯手締造一場大勝。

「我們只是在努力把球打進場內，不是刻意追求長打，而是試著串聯攻勢，我們已經談過這件事，希望我們能延續下去，打出我們自己的風格，」遊騎兵主帥波奇（Bruce Bochy）賽後受訪時表示。

遊騎兵本系列3場共攻下34分，追平隊史3場系列賽第3高紀錄，亦是自2012年以來最多的一次；遊騎兵本季在單場得分達4分以上的比賽戰績為25勝4敗，展現穩定火力時的極高勝率。

「我覺得這趟客場之旅，我們打席品質整體都變得更好了，」首局開轟的史密斯說，「如果卡特持續火熱，我覺得他就是我們的點火器，老實說，這兩個系列戰如果沒有他，我們做不到這樣的表現，他真的非常關鍵。」

「這支球隊本來就有得分能力，這種比數不常見，但穩定拿4、5分就是關鍵，這個系列讓不少球員重拾信心，這對他們意義重大。」波奇最後總結道。

關鍵字： MLB德州遊騎兵明尼蘇達雙城

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