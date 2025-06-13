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杜蘭特最快下周被交易！太陽讓馬刺、尼克等追求者「互相抬價」

▲▼2屆FMVP杜蘭特已是馬刺的人？（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特最快下周被交易？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽還在進行中，本季無緣季後賽的太陽忙著談判，根據資深記者甘巴多羅（John Gambadoro）的消息，鳳凰城最快下周就會交易送走2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）則指出，完成交易的時間點可能落在26日選秀會前一兩天。

太陽本季僅拿下36勝46敗，連季後賽都沒打進去，休賽季已火速開除總教練與總經理，接下來最大動作就是交易15屆全明星杜蘭特，重建將以布克（Devin Booker）為核心展開。而畢爾（Bradley Beal）因合約薪資高、又擁有交易否決權，短期內恐難以處理。

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《Athlon Sports》披露，太陽季中曾悄悄洽談過杜蘭特的交易，雖未成局，但這是他終將離開鳳凰城的跡象。該報導指出，鳳凰城可能選擇觀望，等待火箭、馬刺、熱火、尼克與灰狼等追求者「互相抬價」，以爭取最佳的報價。

▲▼火箭「惡棍」布魯克斯、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽本季無緣季後賽，休賽季將以布克為重建核心，預計與杜蘭特分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

NBA記者西德里（Evan Sidery）轉述資深隨隊記者甘巴多羅的消息，稱杜蘭特最快下周就會被交易，目前太陽正在與多支球隊進行談判，交易有可能在NBA總冠軍賽結束前就完成。不過這位2屆FMVP究竟會獎落誰家，目前還未明朗，甘巴多羅強調，目前市面上流傳的多數交易傳聞「根本不接近真相」。

《ESPN》權威記者查拉尼亞透露，目前杜蘭特交易案已有所進展，一些球隊有強烈動機希望盡快完成這筆交易，「這件事可能會持續發酵到更接近選秀日，也有可能在6月25日（美國時間）選秀前一兩天就完成。」

關鍵字： 籃球NBA鳳凰城太陽Kevin Durant

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