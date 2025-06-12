中信兄弟再簽新洋投李博登　披黃衫戰力補強再進化

▲中信兄弟正式簽下新洋投李博登 披黃衫戰力補強再進化 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟球團今（12）日正式公告，已與新洋投李博登（Brandon Leibrandt）完成簽約，未來將披上黃衫38號戰袍，成為猛象軍團的新成員。李博登多年來在美國職棒大聯盟體系歷練，2020年迎來大聯盟初登板，近年則於小聯盟3A層級穩定發展並保持良好表現。球團期盼他在加盟兄弟後大展身手，為接下來的賽事全力以赴！

現年32歲的李博登，出身美國喬治亞州，於2014年美國職棒選秀會第六輪被費城人隊選中。2020年轉戰邁阿密馬林魚隊並登上大聯盟，留下5場出賽、防禦率2的亮眼表現。自2021年起，他在多支小聯盟球隊間奮戰，2024年加盟辛辛那提紅人隊後，再度獲得登上大聯盟的機會。

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李博登於去年底離開紅人隊，轉戰紐約洋基隊小聯盟體系。今年於洋基3A球隊SWB RailRiders出賽10場，繳出2.85防禦率及1.12 WHIP的成績，雖未重返大聯盟，但他持續以堅定信念維持競爭力。如今與中信兄弟完成簽約，也正式展開個人的亞洲職棒生涯。

昨（11）日抵台後，李博登已順利完成隊內體檢，接下來將隨隊投入訓練與調整。中信兄弟領隊劉志威表示：「中信兄弟在洋將補強方面持續進化，期待具備多年大聯盟體系經驗的李博登加入後，能加強洋投輪值陣容，提升團隊內部良性競爭，持續朝二連霸目標邁進，全力拚戰接下來賽事！」