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統一獅攜球芽基金捐書助學　古林睿煬感謝會盈餘化為愛心力量

▲古林睿煬跨海捐贈書籍統一獅萊恩盈盈共襄盛舉，鼓勵小球員球技與學習要並重 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬跨海捐贈書籍統一獅萊恩盈盈共襄盛舉，鼓勵小球員球技與學習要並重 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台北報導

去年12月，統一7-ELEVEN獅於台南棒球場舉辦古林睿煬感謝會，感謝來自全台球迷共同參與，為古林睿煬送上祝福。當日感謝會活動盈餘將全數捐作公益，本次公益活動結合球芽基金共同進行，將捐贈千本書籍給32間學校。

球芽基金長期致力於基層棒球隊的閱讀教育推廣，鼓勵孩子們除了認真追逐棒球夢想，也不忘學習的重要性。昨日（6/11），由統一獅最受小朋友喜愛的吉祥物萊恩與盈盈代表捐贈，與球芽一同前往台中市霧峰區的萬豐國小與四德國小，代表遠在日本北海道的古林睿煬選手捐贈特地為棒球小選手們挑選的閱讀書籍。

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去年古林睿煬於旅日前夕，統一獅特地為他舉辦歡送會，當時他便與球團討論將盈餘捐贈給球芽基金購買閱讀書籍，贈予基層球隊的小朋友，鼓勵他們兼顧球技與學習。本次活動共捐贈近千本書籍，分送給球芽基金服務的32所學校，書籍種類涵蓋繪本、兒童文學、勵志故事與棒球知識等。除古林睿煬歡送會盈餘外，不足經費由球芽基金自籌補足。

本次捐贈活動由台中萬豐國小棒球隊及四德國小棒球隊兩校校長代表受贈。曾於國中時期指導過古林睿煬的四德國小棒球隊教練吳秉豐表示：「古林睿煬在國中時期就非常認真，常常比隊友還努力練習，希望孩子們都能向學長看齊。」

除了書籍，統一獅球團也準備了禮物送給小朋友，萊恩與盈盈更與小球芽們一起跳「統一尚勇」。即將畢業的六年級小球芽說：「這真是我們畢業前最棒的禮物！」此外，球芽基金還特地準備了祝福繪馬，由小球芽親手寫下對古林睿煬學長的祝福，希望他在日本奮鬥時知道台灣仍有一群小學弟一直支持著他，也期待學長回台灣時能來學校看看大家。

▲古林睿煬跨海捐贈書籍統一獅萊恩盈盈共襄盛舉，鼓勵小球員球技與學習要並重 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬跨海捐贈書籍統一獅萊恩盈盈共襄盛舉，鼓勵小球員球技與學習要並重 。（圖／統一獅提供）

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