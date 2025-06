道奇臨時推派奇兵先發　主帥讚賞贏球關鍵

▲卡斯帕里斯臨時擔綱今日先發。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

年僅26歲的右投卡斯帕里斯(Ben Casparius)正逐步在傷兵潮不斷的道奇投手群站穩一席之地,總教練羅伯斯(Dave Roberts)稱他為「混合型投手」,不僅能勝任長中繼、短局數救援,也能臨時擔綱先發,如同他在今(12)日對教士一役中擔任先發投手、4局僅失1分的精彩表現,成功穩住戰局,成為道奇勝出的關鍵之一。

原訂此役由弗羅布萊斯基(Justin Wrobleski)先發,但教練團臨時決定啟用卡斯帕里斯,稱此為有望拿下系列勝利的「關鍵部署」,最終道奇5比2勝出,證實選擇奏效。這是卡斯帕里斯本季第2次擔任先發,本場僅用54球就投滿4局,展現極高效率。

儘管去年還不被視為輪值競爭者,甚至在道奇農場排名靠後,但卡斯帕里斯在2024年世界大賽G4中臨危受命擔任先發,從此累積信任感,本季迄今出賽22場,繳出4勝1敗、防禦率2.86的亮眼成績,累計44局投球中送出46次三振、僅9次保送,被打擊率僅0.217,被敲出1支全壘打,三振保送比(K/BB)達5.11,表現俱佳。

他的投球型態具獨特性,從略高於3/4投法的角度出手,伴隨明顯下沉動作,讓球如同從身體後方出現,增加打者判斷困難度,他主用四縫線、卡特球、滑球、與曲球4種球路,變化球橫向與縱向移動幅度皆高於聯盟平均。

