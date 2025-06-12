道奇臨時推派奇兵先發　主帥讚賞贏球關鍵

▲卡斯帕里斯臨時擔綱今日先發。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

年僅26歲的右投卡斯帕里斯（Ben Casparius）正逐步在傷兵潮不斷的道奇投手群站穩一席之地，總教練羅伯斯（Dave Roberts）稱他為「混合型投手」，不僅能勝任長中繼、短局數救援，也能臨時擔綱先發，如同他在今（12）日對教士一役中擔任先發投手、4局僅失1分的精彩表現，成功穩住戰局，成為道奇勝出的關鍵之一。

原訂此役由弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）先發，但教練團臨時決定啟用卡斯帕里斯，稱此為有望拿下系列勝利的「關鍵部署」，最終道奇5比2勝出，證實選擇奏效。這是卡斯帕里斯本季第2次擔任先發，本場僅用54球就投滿4局，展現極高效率。

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Ben Casparius blows a 98 MPH fastball by Manny Machado and gets a nod of approval from Manny. pic.twitter.com/kwcLRLNogk — Jacob Brownson (@brownsonjacob2) June 11, 2025

儘管去年還不被視為輪值競爭者，甚至在道奇農場排名靠後，但卡斯帕里斯在2024年世界大賽G4中臨危受命擔任先發，從此累積信任感，本季迄今出賽22場，繳出4勝1敗、防禦率2.86的亮眼成績，累計44局投球中送出46次三振、僅9次保送，被打擊率僅0.217，被敲出1支全壘打，三振保送比（K/BB）達5.11，表現俱佳。

他的投球型態具獨特性，從略高於3/4投法的角度出手，伴隨明顯下沉動作，讓球如同從身體後方出現，增加打者判斷困難度，他主用四縫線、卡特球、滑球、與曲球4種球路，變化球橫向與縱向移動幅度皆高於聯盟平均。

Ben Casparius is the ultimate Swiss Army knife on the mound—spot starter, bulk reliever, and high-leverage DAWG all in one! pic.twitter.com/HYer6JYMIE — Pitch Profiler (@pitchprofiler) June 11, 2025

面對右打者時，他主要使用滑球，使用率甚至高過其他球種總和，該球種對右打者的被打擊率僅0.216，長打率僅0.255；對左打者則以4種球路搭配，其中曲球稍多，其四縫線快速球具備明顯垂直「跳躍」效果，雖橫向位移少，但被打擊率僅0.209，揮空率高達35.2%。

在隊中多位先發與牛棚主力如葉茲（Kirby Yates）、寇佩區（Michael Kopech）皆曾進入傷兵名單的情況下，卡斯帕里斯若能自由轉換角色並保持穩定表現，對道奇而言極具戰略價值，隨著部分傷兵復出，他可能暫時不需負責終結或中繼，未來或將獲得更多臨時先發的機會。