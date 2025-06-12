運動雲

>

道奇臨時推派奇兵先發　主帥讚賞贏球關鍵

▲▼道奇卡斯帕里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡斯帕里斯臨時擔綱今日先發。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

年僅26歲的右投卡斯帕里斯（Ben Casparius）正逐步在傷兵潮不斷的道奇投手群站穩一席之地，總教練羅伯斯（Dave Roberts）稱他為「混合型投手」，不僅能勝任長中繼、短局數救援，也能臨時擔綱先發，如同他在今（12）日對教士一役中擔任先發投手、4局僅失1分的精彩表現，成功穩住戰局，成為道奇勝出的關鍵之一。

原訂此役由弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）先發，但教練團臨時決定啟用卡斯帕里斯，稱此為有望拿下系列勝利的「關鍵部署」，最終道奇5比2勝出，證實選擇奏效。這是卡斯帕里斯本季第2次擔任先發，本場僅用54球就投滿4局，展現極高效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管去年還不被視為輪值競爭者，甚至在道奇農場排名靠後，但卡斯帕里斯在2024年世界大賽G4中臨危受命擔任先發，從此累積信任感，本季迄今出賽22場，繳出4勝1敗、防禦率2.86的亮眼成績，累計44局投球中送出46次三振、僅9次保送，被打擊率僅0.217，被敲出1支全壘打，三振保送比（K/BB）達5.11，表現俱佳。

他的投球型態具獨特性，從略高於3/4投法的角度出手，伴隨明顯下沉動作，讓球如同從身體後方出現，增加打者判斷困難度，他主用四縫線、卡特球、滑球、與曲球4種球路，變化球橫向與縱向移動幅度皆高於聯盟平均。

面對右打者時，他主要使用滑球，使用率甚至高過其他球種總和，該球種對右打者的被打擊率僅0.216，長打率僅0.255；對左打者則以4種球路搭配，其中曲球稍多，其四縫線快速球具備明顯垂直「跳躍」效果，雖橫向位移少，但被打擊率僅0.209，揮空率高達35.2%。

在隊中多位先發與牛棚主力如葉茲（Kirby Yates）、寇佩區（Michael Kopech）皆曾進入傷兵名單的情況下，卡斯帕里斯若能自由轉換角色並保持穩定表現，對道奇而言極具戰略價值，隨著部分傷兵復出，他可能暫時不需負責終結或中繼，未來或將獲得更多臨時先發的機會。

關鍵字： MLB道奇卡斯帕里斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

李灝宇、潘文輝讓他難忘！費城人球探總監大讚台灣球員素質

李灝宇、潘文輝讓他難忘！費城人球探總監大讚台灣球員素質

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

熱門新聞

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將教練團異動　一軍投手教練換人

2孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍

3大谷翔平三壘打　連8戰敲安助道奇

4陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls

5大谷跑壘被踩腳　道奇教頭報平安

最新新聞

1協尋MVP！　SGA總冠軍G3決勝期神隱

2道奇臨時推派奇兵先發　僅失1分

3獅下半季主題日！胡金龍引退賽在這天

4教宗戴白襪帽子現身梵蒂岡！

5擺脫0.086低潮　道奇「西語老師」：真爽快

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

「最近事情比較多」　陳傑憲扛下壓力：失投被我掌握到

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366