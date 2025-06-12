擺脫打擊率0.086低潮　道奇「西語老師」：真爽快

▲T.赫南德茲夯出致勝3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）今（12）日在與教士的系列賽最終戰扮演致勝功臣，在6局上轟出關鍵的3分砲，助隊以5比2擊敗聖地牙哥大軍，拿下系列賽勝利，穩居國聯西區龍頭，賽後T.赫南德茲直言，「真的很爽快，這是一場非常重要的勝利。」

T.赫南德茲本場以「第5棒、右外野手」先發，6局上比數1比1，弗里曼（Freddie Freeman）靠內野安打上壘，史密斯（Will Smith）選到保送形成得點圈機會，T.赫南德茲逮中教士右投埃斯特拉達（Jeremiah Estrada）的失投球，一棒掃出中外野方向的超前3分砲。

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Teoscar Hernández breaks the tie with a 3-run blast! pic.twitter.com/TpyzjgO9ro — MLB (@MLB) June 11, 2025

這一轟對陷入低潮的T.赫南德茲而言非常有意義，自6月開打以來，他在前9場比賽僅敲出打擊率0.086的低迷成績，對此他坦言，「我一直努力地堅持，把每個沉重的打席都視為戰鬥，盡力選球做出好表現，現在我正努力找回受傷前那種感覺。」

談到這一轟的過程，T.赫南德茲指出，「投手當時似乎投不進太好球帶，印象中是第7球才解決的，我只是試著簡單地揮擊，把球打回場內，沒有過度強求。」

他5月初因左內收肌拉傷而進入傷兵名單，並於5月20日歸隊，對於近期打擊感覺的恢復，他表示，「真的很困難，特別是在比賽中段的重要打席，想著要幫助球隊就很有壓力，尤其是我前面的打者都經常上壘，我的打席責任就更重大，但我會繼續為球隊拚盡全力。」

至於擊敗戰績接近的教士，他開心地說，「感覺真的很棒，對方是分區競爭對手，這場勝利格外重要。」