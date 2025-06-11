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計分板差點寫不下！帕蘇拉・塔基斯利尼安母語名參賽　力拚U18

▲玉山盃新北市帕蘇拉．塔基斯利尼安、張乙安。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃新北市帕蘇拉．塔基斯利尼安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

玉山盃新北市三壘手帕蘇拉・塔基斯利尼安，原名方紹齊，從本屆賽事起啟用原住民母語姓名，在計分板顯示系統上造成些許挑戰，也引發熱議。他笑說，一開始自己也會寫錯，但仍堅持想繼續使用原住民族語名字。

塔基斯利尼安從小就對名字的意涵感到好奇，今年3、4月特地向父母詢問布農族母語名字的由來，得知後覺得這個名字不僅有意義，聽起來也很帥氣。

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塔基斯利尼安在11日對戰嘉義縣一戰中敲出安打、貢獻1分打點，另選到2保送，玉山盃目前累計12打數6安打，打擊率高達5成。對於優異表現，他謙稱多少有些運氣成分，希望自己能更穩定一些，「前幾場狀況還好，常常後面會自亂陣腳。」至於是否期待入選U18中華隊，他坦言以進入培訓隊為目標努力中。

訪問期間，隊友頻頻在旁打趣，他笑言：「他們會給我很多情緒價值，我也會給他們。」被問到是否屬於「氣氛組」，他則害羞回應：「我比較內向一點。」

對於母語名字在近期引發話題，他表示，隊友有各種叫法，「大部分還是叫我原來的名字（方紹齊），知道是在叫我就好。」不過學校一些行政文件都需改名，成了最大的煩惱之一。他還笑說：「一開始我常常寫錯『塔』，不知道為什麼，現在就沒問題了。」

關鍵字： 玉山盃新秀原住民姓名改名

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