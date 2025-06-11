若非逆風有望過牆！新北市張乙安二刀流有甜蜜煩惱　

▲玉山盃新北市張乙安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

玉山盃11日敗部賽事，意外披上10號戰袍的新北市隊長張乙安跳出來建功，敲出關鍵清壘安打，他其實也是陣中重要的投手，身兼二刀流角色，帶來「甜蜜的煩惱」。

新北市對戰嘉義縣，首局失分陷入落後，2局下展開反攻，帕蘇拉塔基斯利尼安獲得保送，范振哲靠野手選擇上壘，杜翊澤、鄧羽翔接連敲出安打，隨後兩次保送加上張乙安的清壘二壘安打，持續擴大領先。他賽後表示：「教練有提醒，投手投出保送後，會傾向把球丟進好球帶，所以可以更積極進攻。」

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首戰比賽時，張乙安左手腕遭觸身球擊中，教練團因此暫緩讓他打擊，但投球未受影響，仍擔任先發並繳出好投。教練團表示，四強賽仍會仰賴他的打擊火力，「今天若非逆風球，或許就能過牆」，他也曾在木棒聯賽開轟。

即將升上高三，張乙安面臨投打抉擇。他坦言：「畢業前應該會選一邊。」不過他投打能力皆優異，自己也說：「這也是一種煩惱。」

「我想要帶領大家拿到更好的成績。」張乙安以團隊表現為重，至於個人是否期待能入選國手，他直言：「打得好，自然就有機會。」儘管新北市因穀保家商部分主力球員未能參賽，但他仍對團隊充滿信心：「很多人有鋁棒聯賽的冠軍經驗。」