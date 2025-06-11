▲韓媒報導不實！富邦否認與DalFactory簽約合作 強調從未委外經紀。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

今（11）日有韓國媒體報導指出，韓國行銷公司DalFactory宣稱已被指定為Fubon Angels啦啦隊在韓國的官方經紀代理，引起外界關注。對此，富邦悍將所屬之富邦育樂股份有限公司稍早發出聲明，嚴正否認雙方有任何合作關係，強調相關報導內容與事實不符。

根據韓媒報導，DalFactory於5月7日與富邦悍將及富邦運動育樂總經理Joyce Chen（陳昭如）於台灣主場會面，並簽署關於Fubon Angels經紀管理的正式合約。該報導稱，DalFactory將全權代理Fubon Angels在韓國的商業活動，並提及旗下人氣啦啦隊員李珠珢、李雅英、南珉貞等皆在台活躍，相關宣傳引發外界熱議。

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然而，富邦育樂今發聲明指出，公司目前所有啦啦隊成員之選拔、培訓與對外演出，均由公司自行規劃與全權管理，並未與任何外部單位洽談或委託經紀合作，DalFactory所言與事實完全不符。球團也已經請韓媒將相關報導下架。

富邦育樂嚴正表示，對於有心人士藉Fubon Angels之名對外進行不實宣傳、刻意扭曲事實的行為深感遺憾，未來不排除透過法律途徑捍衛公司權益，並呼籲外界勿輕信未經證實的消息。