「東體彭于晏」後援好投　台東縣敗部復活挺進玉山盃四強

▲玉山盃台東縣。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

玉山盃11日進行敗部賽，台東縣靠「東體彭于晏」李育朋關鍵救援，最終以6比2獲勝，相隔一年重返四強，將與B組勝部冠軍台中市交手。

台東縣與彰化縣交手，一度以1比2落後，前5局雙方戰成2比2平手。6局上，廖源霖擊出安打，靠觸身球保送及滾地球推進上三壘，陳昭凱再以高飛犧牲打打下超前分。7局上，古哲勳、林顗勳接連安打追加保險分，最終以4分差收下勝利。

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此戰由壯金銘先發，但僅投0.2局即退場，曾睿豪臨危受命登板穩住戰局，中繼3.1局，被敲3安打、失1分。5局下換上李育朋接替，他後援3局無失分，送出4次三振，成功拿下勝投。

總教練陳峰岳表示，原本預計讓壯金銘多投一些局數，但因前幾場主力投手消耗較多，今日投手表現關鍵，「野手也幾乎都上場，為球隊做出貢獻。」

談到李育朋的表現，陳峰岳指出：「他在五局登板後有效壓制對手，將分數凍結，是勝利的最大關鍵。這場投手安排上也是希望讓平時較少登板的選手多吃一點局數。」他補充，李育朋的投球特色在於善用速差與進壘角度，球速仍有成長空間，曲球是其主要武器之一。

打擊方面，林顗勳擊球內容紮實，黃宇昊7局上的短打也成功帶來分數，替全隊注入信心。陳峰岳說：「前兩戰對高雄市有發生失誤，但今天在關鍵時刻做出貢獻，真的很關鍵。」

▲台東縣李育朋。（圖／中華棒協提供）