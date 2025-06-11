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太陽新主帥奧特上任　先和球員建立「信任」連結

▲▼太陽總教練奧特。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧特正式接任太陽新任總教練。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽新任總教練奧特（Jordan Ott）今（11）日於球隊訓練中心正式上任，記者會上他強調，首要目標是與球員建立信任連結，逐步重建太陽隊的文化。

「就像所有優秀球隊一樣，我們要找到連結的方式，這需要時間與信任。」奧特表示，無論是與年輕球員分享過往經驗，或透過家庭、孩子等話題建立共鳴，關鍵在於花時間與球員相處，培養彼此信任，「當團隊出現偏差時，我們才能迅速調整方向，重新朝正確方向前進。」

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奧特與球隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）同是密西根州立大學出身，外界質疑其上任方式是建立在人脈關係之下，對此，總經理格雷戈里（Brian Gregory）出面澄清，表示奧特的專業與人格魅力才是中選主因。

▲▼太陽總教練奧特。（圖／達志影像／美聯社）

▲格雷戈里重視奧特的人格特質。（圖／達志影像／美聯社）

「現在的球員重視的是品質、價值觀與誠實。」格雷戈里說，他在任命奧特前曾廣泛徵詢多位現役與退役球員、教練與助理教練意見，「球員希望被尊重，作為人也能被公平對待，他們渴望成長，也希望教練能幫助他們邁向新層次。」

過去太陽在巴登霍澤（Mike Budenholzer）執教期間，年輕球員如鄧恩（Ryan Dunn）、伊格達羅（Oso Ighodaro）上場機會非常有限，球迷和球員都頗有微詞，如今，奧特期望透過堅實制度與人際關係連結改變現況，「我們會要求努力，從現在開始改變，幫助他們成長到他們沒想過的高度。」

奧特透露自己與隊上球星布克（Devin Booker）早在選秀訓練營就結下淵源，「那時他不是在與其他人競爭，而是在挑戰自己，我當下就知道他與眾不同。」

▲▼勇士柯瑞、太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧特與布克有淵源。（圖／達志影像／美聯社）

過去3季，太陽歷經3任教頭走馬上任，奧特此番接任，除了力求穩定性，也將重建球隊價值觀與紀律，格雷戈里表示，「球員想要被一視同仁，想知道教練對他們有什麼期望，希望大家都能被公平要求與約束，而這正是奧特的特質。」

關鍵字： NBA太陽布克奧特

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