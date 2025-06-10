二軍／吳哲源2.2局挨滿貫砲狂失6分　林子崴5局無失分奪勝

▲吳哲源。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟昔本土主力投手吳哲源目前仍在二軍進行復健調整，今（10）日面對富邦悍將二軍先發登板，僅投2.2局便失6分退場。

吳哲源自2023年5月因右肩受傷後，展開長時間復健，直到今年4月26日才在二軍復出，當時以中繼身份登板1局失1分；6月1日則以先發身份投出5局僅失1分的內容，展現回穩跡象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日是他復出後的第3場實戰登板。首局雖僅被敲出1支安打、未失分，但第2局開始出現亂流。被王念好敲安後，雖三振林莛淯搶下1出局，卻接連被林岳谷敲長打、對蕭憶銘投出保送形成滿壘。隨後遭陳愷佑轟出滿貫全壘打。雖之後順利解決陳真與李宗賢，仍難挽頹勢。

第3局續投，吳哲源又讓兩位打者上壘，再次陷入危機。即便三振王念好止血，仍連續被林莛淯與林岳谷安打擊穿，又被蕭憶銘敲出高飛犧牲打，再失2分，最終留下二、三壘有跑者的局面退場。

此戰吳哲源合計投2.2局，用球59球、其中好球34顆，被敲7安、包含1發滿貫砲，失6分全為自責分，送出2次三振與2次保送，防禦率攀升至8.31。

另一地二軍賽是，味全龍對戰樂天桃猿，桃猿投手林子崴先發5局只被敲4安，投出4次三振，沒有任何四壞球保送，無失分。

味全則由楊鈺翔先發，僅投2局被敲5安，奉送2次四壞球保送，發生一次暴投，失掉4分責失。

龍隊一度靠瑪士革斯・俄霸律尼在8局敲安追回1分差。不過9局上，黃偉晟登板飆出3張K，守住球隊勝果。桃猿終場6：5勝出。