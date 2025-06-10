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側投飆146！黃宇昇已報中職選秀　夢想披獅戰袍

▲▼ 黃宇昇 。（圖／記者王真魚攝）

▲黃宇昇 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

在玉山盃賽事中，台東縣雖然落入敗部，但隨後接連闖兩關，先與高雄市激戰9局晉級，今（10）日再以3：0完封花蓮縣，成功搶下A組敗部冠軍戰資格。其中高三投手黃宇昇後援3局無失分，面對高中最後一次的盃賽，他期待投出好成績，也已確定將投入今年中職選秀。

此役臺東先發由許庭愷扛起前4局任務，後段則交給高三投手黃宇昇穩住局面。他此戰後援3局，未被敲出任何安打，雖然有兩次觸身球保送，但也送出3次三振，順利守成拿下救援成功。

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過去以終結者為主的黃宇昇，近期被調往中繼，他笑說，最近控球不穩、出手點跑掉，「教練看我臉色有點臭，覺得我心態需要調整，但其實我是天氣太熱，所以臉看起來比較臭。」

好消息是，黃宇昇透過近2場比賽，慢慢找回好的感覺。他也透露，已經繳交中職選秀報名表。

作為採四分之三側投，黃宇昇自認球速算是他的優勢，過往最快球速可以投到146公里，他表示，上高中時就立下目標，畢業後希望能夠挑戰職棒。

黃宇昇曾嘗試調整出手角度，轉為較低肩的側投方式，但在教練建議下，還是回到熟悉的投球模式，也會觀看李振昌的比賽影片學習。

被問到最想加入哪一隊？黃宇昇笑說，「統一獅吧！，因為投手教練高龍偉以前也是統一的，我想跟他一樣帥！」

關鍵字： 棒球台東縣黃宇昇中職選秀高龍偉中職

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