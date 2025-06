王牌塞爾燃燒7局狂飆11K　勇士終止7連敗主帥長舒一口氣

▲勇士王牌塞爾(Chris Sale)主投7局狂飆11K。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞特蘭大勇士在台灣時間10日上午,憑藉王牌左投(Chris Sale)先發7局送出11次三振僅失1分的好表現下,以7比1大勝密爾瓦基釀酒人,終於止住近期7連敗的頹勢。

Chris Sale last 10 starts: 61.2 IP 1.61 ERA 83 K Monday marked his 4th double-digit strikeout game this season. pic.twitter.com/aYoWNn0koa

塞爾此役熱投103球先發7局,僅被敲出5支安打,送出11次三振2個保送;塞爾只有在3局下半被康崔拉斯(William Contreras)2出局後狙擊一支適時安打失掉1分,隨後勇士牛棚後援2局無安打無失分,合力封鎖釀酒人打線。

「這是那種我們可以借力發展、甚至成為轉捩點的比賽,」塞爾受訪時表示,「投得好、打得也好,整體來說是場乾淨利落的勝利,希望這能讓我們找回節奏。」

Chris Sale strikes out the side to notch his 91st career double-digit strikeout game pic.twitter.com/mRr7xxa03e