王牌塞爾燃燒7局狂飆11K　勇士終止7連敗主帥長舒一口氣

▲勇士王牌塞爾（Chris Sale）主投7局狂飆11K。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

亞特蘭大勇士在台灣時間10日上午，憑藉王牌左投（Chris Sale）先發7局送出11次三振僅失1分的好表現下，以7比1大勝密爾瓦基釀酒人，終於止住近期7連敗的頹勢。

Chris Sale last 10 starts:



61.2 IP

1.61 ERA

83 K



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塞爾此役熱投103球先發7局，僅被敲出5支安打，送出11次三振2個保送；塞爾只有在3局下半被康崔拉斯（William Contreras）2出局後狙擊一支適時安打失掉1分，隨後勇士牛棚後援2局無安打無失分，合力封鎖釀酒人打線。

「這是那種我們可以借力發展、甚至成為轉捩點的比賽，」塞爾受訪時表示，「投得好、打得也好，整體來說是場乾淨利落的勝利，希望這能讓我們找回節奏。」

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勇士主帥史尼特（Brian Snitker）也稱讚愛將，「他對自己的表現不滿意，但他真的非常努力找出問題，現在我認為他回到了去年那種狀態。」

根據史尼特透露，球隊近期針對塞爾的投球動作與臂角做出調整，自此他在近8場先發中投了52.2局、防禦率僅1.13，累積72次三振，整體防禦率降至2.79。

打線方面，勇士全場擊出11支安打，萊利（Austin Riley）挹注3安上演猛打賞，歐祖納（Marcell Ozuna）與阿爾比斯（Ozzie Albies）各敲出2安打；5局上半主砲手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的追平陽春砲和歐森（Matt Olson）的致勝2分砲為勇士奠定勝基，懷特（Eli White）也在8局上半轟出2分全壘打，助隊擴大優勢。

賽前勇士過去17戰吞下14敗，為自2016年以來最嚴峻的一段低潮，也一度逼近國聯東區墊底位置，然而球員對於戰力仍具信心，對此阿庫尼亞強調「我絕不會對這支球隊失去信心，我知道這支陣容的實力，也知道我們的潛能，我相信我們會開始打出一波連勝。」

史尼特賽後長舒一口氣並總結說，「這是一場完整的比賽」，表示球隊若能延續這樣的內容，有望重新站穩腳步。