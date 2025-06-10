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兄弟女孩日經典回歸！六系學長直球告白　吳念軒開球

▲▼洲際高校野球部：直球對決吧！學長！中信兄弟女孩日經典回歸！六種不同個性學長現身（圖／中信兄弟提供）

▲洲際高校野球部：直球對決吧！學長！中信兄弟女孩日經典回歸！六種不同個性學長現身（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟廣受許多球迷喜愛的「女孩日」睽違兩年經典回歸！將在6月21日、22日於臺中洲際棒球場舉辦2025中信兄弟女孩日「《乙禾生醫》洲際高校野球部：直球對決吧！學長！」活動。將球員打造成不同個性的學長，從憂鬱系男孩代表「楊祥禾」、治癒系男孩代表「林吳晉瑋」、溫柔系男孩代表「伍立辰」到調皮系男孩代表「盧孟揚」、腹黑系男孩代表「宋晟睿」以及霸總系男孩代表「陳冠穎」，六種不同個性的學長，讓球迷心跳加速。

為了在洲際棒球場營造校園的戀愛氛圍，除了將洲際棒球場打造成夢幻的洲際高校，讓每個角落都成為拍照景點，參與學長的日常互動外，更是推出限定機台「學長合影拍貼機」以及「我的命定學長抽卡機」除了參與拍攝的主視覺六位學長外，還有高人氣名人堂學長隱藏版，等待球迷朋友親自來揭開神秘的面紗！

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本次主題日將推出「洲際高校格紋制服」主題球衣，以學院風格為發想並將球隊LOGO以校徽方式呈現、將格紋設計融入象徵初戀般的粉色系和夢幻的淡紫色調，打造出兩款洲際高校專屬制服！無論是「心動粉」或「夢幻紫」兩種款式都值得球迷朋友珍藏！當然～女孩日相關周邊：偶像小卡、徽章、壓克力立牌以及抱枕等商品更是絕對不能錯過！

不僅如此，中信兄弟更是在6月21日邀請到臺灣新生代鮮肉演員「吳念軒」擔任活動嘉賓！以《紅衣小女孩2》中飾演虎爺乩身-林俊凱一角爆紅，獲得入圍第54屆金馬獎最佳新人的肯定。吳念軒將在賽前到主題攤位商品部進行快閃活動、並擔任本場比賽的開球嘉賓，邀請各位球迷朋友到現場一同共襄盛舉，沒辦法來到現場的球迷，吳念軒也會在比賽中第二局的期間，到中信兄弟官方Twitch直播頻道與大家一同看比賽聊聊天！

6月21日、22日主題日兩天進場的球迷，凡購買內野門票即可獲得「洲際高校入學禮盲包-學長寫真資料夾」乙款(數量有限，送完為止)。6月21日、6月22日「《乙禾生醫》洲際高校野球部：直球對決吧！學長！」，對戰富邦悍將，6月21日、6月22日進場時間下午2點、會員優先進場時間下午1點50分、開賽時間下午5點05分，更多相關活動資訊請持續追蹤中信兄弟官方社群。

▲▼洲際高校野球部：直球對決吧！學長！中信兄弟女孩日經典回歸！六種不同個性學長現身（圖／中信兄弟提供）▲▼洲際高校野球部：直球對決吧！學長！中信兄弟女孩日經典回歸！六種不同個性學長現身（圖／中信兄弟提供）▲▼洲際高校野球部：直球對決吧！學長！中信兄弟女孩日經典回歸！六種不同個性學長現身（圖／中信兄弟提供）▲▼洲際高校野球部：直球對決吧！學長！中信兄弟女孩日經典回歸！六種不同個性學長現身（圖／中信兄弟提供）▲▼洲際高校野球部：直球對決吧！學長！中信兄弟女孩日經典回歸！六種不同個性學長現身（圖／中信兄弟提供）▲▼洲際高校野球部：直球對決吧！學長！中信兄弟女孩日經典回歸！六種不同個性學長現身（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟女孩日學長制服吳念軒

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