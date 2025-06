「波蘭神鋒」萊萬拒絕為國效力！　直到總教練下台為止

▲萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)近日宣布無限期退出國家隊。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西甲冠軍巴塞隆納明星前鋒萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)近日正式宣布,將無限期退出波蘭國家隊,直到現任主帥普羅比耶日(Michał Probierz)離職為止,震撼足球界。

OFFICIAL: Robert Lewandowski announces that he will not play for Poland again as long as the Poland coach Michał Probierz is in charge. pic.twitter.com/GV3Qzc00V5