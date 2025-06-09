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「波蘭神鋒」萊萬拒絕為國效力！　直到總教練下台為止

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）近日宣布無限期退出國家隊。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西甲冠軍巴塞隆納明星前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）近日正式宣布，將無限期退出波蘭國家隊，直到現任主帥普羅比耶日（Michał Probierz）離職為止，震撼足球界。

36歲的萊萬多夫斯基最近透過社群媒體表達立場，指出自己在結束巴塞隆納漫長賽季後「身心俱疲」，決定在本次國際比賽期間不為國家隊效力；他進一步表示，已喪失對教練的信任，因此選擇退出國家隊。

「考慮到當前的情況以及對教練失去信任，我決定在他仍執教的情況下辭去波蘭國家隊的職責，」萊萬提及，「我仍希望有機會再次為世界上最棒的球迷們踢球，」由於此一決定，普羅比耶日隨即將隊長袖標轉交給現效力國際米蘭的中場大將齊林斯基（Piotr Zieliński）。

儘管近期因腿後肌傷勢錯過歐冠準決賽與國王盃決賽，萊萬多夫斯基仍在西甲賽季末段復出並攻入2球，助巴塞隆納奪下聯賽冠軍，然而他選擇不加入波蘭隊出戰本月對摩爾多瓦的友誼賽與對芬蘭的世界盃資格賽。

在受訪時，萊萬多夫斯基向波蘭媒體坦言，「在傷後復出時，我告訴普羅比耶日教練我在身體上，特別是心理上，都感覺不佳。」萊萬多夫斯基是波蘭國家隊史上出場最多（158場）與進球最多（85球）的傳奇球員，他的退出也象徵著國家隊一個時代的暫時終止。

普羅比耶日自2023年起接掌國家隊帥印，在此之前他曾短暫執教波蘭U21隊並表現出色，因此被選為桑托斯（Fernando Santos）的接班人；去年夏天，普羅比耶日帶隊打進2024年歐洲國家盃，但球隊未能在小組賽取得一勝而早早出局。

儘管如此，波蘭在新一輪世界盃資格賽G組中已取得開局2連勝，準備迎戰接下來對芬蘭的重要賽事，在這樣的背景下，萊萬多夫斯基的離隊無疑將對士氣與戰力產生重大影響。

關鍵字： 足球波蘭萊萬

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