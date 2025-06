賈吉夯436英尺超遠轟！回擊紅襪菜鳥「寧退休也不加盟洋基」言論

▲洋基隊長賈吉(Aaron Judge)今天上演單場雙響砲。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

波士頓紅襪25歲菜鳥右投多賓斯(Hunter Dobbins)日前在《波士頓先驅報》發表強硬言論,他直言,「如果洋基是唯一給我合約的球隊,我會選擇退休。」這番話瞬間激起球迷熱議,也讓多賓斯今天在洋基球場先發時,遭右外野的球迷一陣狂噓,洋基隊長賈吉(Aaron Judge)則在場上給予最直接的回應。

美東傳統世仇組合「基襪大戰」在今天(台灣時間9日)迎來系列賽最終戰,賈吉在1局下半鎖定多賓斯97英哩偏高速球轟出右外野,這發全壘打擊球初速達108.6英哩,飛行距離長達436英尺,是賈吉職業生涯第2遠的反方向轟。

這發兩分砲幫助洋基先馳得點,雖然球隊最終以7比11敗北,但賈吉在9局下半又補上一發2分砲,本季累積23轟的他與大谷翔平並列大聯盟第二,僅次西雅圖水手羅里(Cal Raleigh)的26轟。

賽前賈吉並不知道多賓斯的言論,直到ESPN名球評佩雷斯(Eduardo Pérez)告知才知曉此事,對此他表示,「我只聽過小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)說過那種話,所以我有點驚訝。」他坦承1局下半站上打擊區時,確實想起這句話,「有人告訴你之後,你當然會記住。」

面對外界反應,洋基總教練布恩(Aaron Boone)態度則較平和,「他還年輕,我不認為這是在貶低我們球員,這是個有趣的評論,也許只是表達他對自己球隊的愛。」

Hunter Dobbins; “If the Yankees were the last team to give me a contract, I’d retire. Whoever I was playing with or whoever I would have been drafted by, I’d still hate the Yankees. I’m hoping I hit a career-high in velo.”



Via: @gfstarr1 pic.twitter.com/P2GU3qI9J2