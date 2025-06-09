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賈吉夯436英尺超遠轟！回擊紅襪菜鳥「寧退休也不加盟洋基」言論

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）今天上演單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）今天上演單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪25歲菜鳥右投多賓斯（Hunter Dobbins）日前在《波士頓先驅報》發表強硬言論，他直言，「如果洋基是唯一給我合約的球隊，我會選擇退休。」這番話瞬間激起球迷熱議，也讓多賓斯今天在洋基球場先發時，遭右外野的球迷一陣狂噓，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）則在場上給予最直接的回應。

美東傳統世仇組合「基襪大戰」在今天（台灣時間9日）迎來系列賽最終戰，賈吉在1局下半鎖定多賓斯97英哩偏高速球轟出右外野，這發全壘打擊球初速達108.6英哩，飛行距離長達436英尺，是賈吉職業生涯第2遠的反方向轟。

這發兩分砲幫助洋基先馳得點，雖然球隊最終以7比11敗北，但賈吉在9局下半又補上一發2分砲，本季累積23轟的他與大谷翔平並列大聯盟第二，僅次西雅圖水手羅里（Cal Raleigh）的26轟。

賽前賈吉並不知道多賓斯的言論，直到ESPN名球評佩雷斯（Eduardo Pérez）告知才知曉此事，對此他表示，「我只聽過小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）說過那種話，所以我有點驚訝。」他坦承1局下半站上打擊區時，確實想起這句話，「有人告訴你之後，你當然會記住。」

面對外界反應，洋基總教練布恩（Aaron Boone）態度則較平和，「他還年輕，我不認為這是在貶低我們球員，這是個有趣的評論，也許只是表達他對自己球隊的愛。」

洋基內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也為此事發表意見，他認為競爭是好事，但對一名菜鳥如此表態感到驚訝，「我喜歡競爭，但身為菜鳥就說出這種話，對我來說有點瘋狂，等於直接把30支球隊中的一隊排除在外，」接著奇澤姆補充，「這樣的對話讓比賽更有趣，觀眾也更投入。」

賈吉此役的雙響砲為生涯第43場單場2轟的比賽，追平蓋瑞格（Lou Gehrig），在洋基隊史排名第3，僅次於貝比魯斯（Babe Ruth，68場）與曼托（Mickey Mantle，46場），賈吉目前打擊率為3成96，OPS達1.264。

「任何時候被拿來與那些傳奇相提並論，都是莫大榮幸，」賈吉說，「但如果能在勝利後談這些，會更甜美些。」

關鍵字： MLB紐約洋基波士頓紅襪賈吉

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