溜馬有意「巨額」續約核心中鋒　活塞、籃網伺機而動

▲溜馬有意「巨額」續約透納。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬今年一路挺進總冠軍賽，陣中資深中鋒透納（Myles Turner）不僅坐穩防守樞紐，更有望在休賽季迎來生涯最大合約，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）與《Yahoo 體育》記者費雪（Jake Fischer）報導，溜馬計劃開出年薪高達3000萬美元的「巨額」合約，盼效力10年的主力中鋒長留印第安納。

查拉尼亞指出，透納目前是隊上資歷最深的球員，球團有明確意圖將他視為核心長期培養，為此溜馬不惜在下季邁入豪華稅門檻，這將是球隊20年來首度進入豪華稅區，「他們知道，若在自由市場上失去透納，將是沉重損失，因此已準備全力挽留他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲透納本季與溜馬一同殺入總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

不過，消息同時指出，透納在市場上的關注度頗高，包含活塞與籃網皆被視為可能競爭者。費雪分析，活塞最多可釋出約1700萬美元的薪資空間，亦可能透過交易運作爭取全額報價，儘管如此，聯盟內部普遍預測，透納仍會與溜馬完成續約，而活塞的動作可能僅為「抬價工具」。

our guy Myles with 15 points (5-10 FG), 9 rebounds & 3 blocks in game one W @Original_Turner | #NBAFinals



pic.twitter.com/bUKWJZRTaV — Texas Men’s Basketball (@TexasMBB) June 6, 2025

活塞近年尋求補強具外線能力的「空間型中鋒」，若未能網羅透納，也可能轉向灰狼中鋒里德（Naz Reid）或灰熊內線阿爾達馬（Santi Aldama）。不過名記者史坦（Marc Stein）指出，灰狼對里德有強烈留人意願，加上活塞若希望同時保留畢斯利（Malik Beasley）、施洛德（Dennis Schröder）與小哈達威（Tim Hardaway Jr.），將面臨嚴峻的薪資壓力，因此里德轉戰活塞的可能性不高。

▲里德能投三分、龔固禁區，是符合目前NBA潮流的內線球員。（圖／達志影像／美聯社）

透納自2015年加入溜馬以來歷經無數交易傳聞，包含與湖人曖昧多年，但始終堅守印第安納，本季他以穩定禁區防守與外線火力支援成為球隊殺入總冠軍賽的關鍵人物，未來去留勢必將牽動自由市場動態。