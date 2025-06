溜馬有意「巨額」續約核心中鋒　活塞、籃網伺機而動

▲溜馬有意「巨額」續約透納。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬今年一路挺進總冠軍賽,陣中資深中鋒透納(Myles Turner)不僅坐穩防守樞紐,更有望在休賽季迎來生涯最大合約,根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)與《Yahoo 體育》記者費雪(Jake Fischer)報導,溜馬計劃開出年薪高達3000萬美元的「巨額」合約,盼效力10年的主力中鋒長留印第安納。

查拉尼亞指出,透納目前是隊上資歷最深的球員,球團有明確意圖將他視為核心長期培養,為此溜馬不惜在下季邁入豪華稅門檻,這將是球隊20年來首度進入豪華稅區,「他們知道,若在自由市場上失去透納,將是沉重損失,因此已準備全力挽留他。」

▲透納本季與溜馬一同殺入總冠軍賽。(圖/達志影像/美聯社)

不過,消息同時指出,透納在市場上的關注度頗高,包含活塞與籃網皆被視為可能競爭者。費雪分析,活塞最多可釋出約1700萬美元的薪資空間,亦可能透過交易運作爭取全額報價,儘管如此,聯盟內部普遍預測,透納仍會與溜馬完成續約,而活塞的動作可能僅為「抬價工具」。

